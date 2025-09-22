Talamasca: La Orden Secreta, la nueva serie del universo de Anne Rice, ya tiene fecha en AMC+ - AMC+

MADRID, 22 Sep. (CulturaOcio) -

Talamasca: La Orden Secreta, la nueva serie integrada en el Universo Inmortal de Anne Rice, se estrenará en AMC+ el próximo lunes 27 de octubre. La ficción, que será presentada en la San Diego Comic-Con en Málaga y en el Festival de Cine de Sitges, sigue a una sociedad clandestina encargada de vigilar y contener a vampiros, brujas y otras criaturas.

La serie está protagonizada por Nicholas Denton (Eden), que interpreta a Guy Anatole, un joven que está a punto de graduarse en derecho y que es reclutado por un representante de Talamasca, una agencia secreta que vigila y protege a la humanidad del mundo sobrenatural.

Una vez dentro de la organización, conoce a Helen, encarnada por Elizabeth McGovern (Downton Abbey), una veterana experimentada de Talamasca y líder de la Casa Madre de Nueva York, y a Jasper, al que da vida William Fichtner (Hypnotic), un misterioso estadounidense que controla en la sombra a la Casa Madre de Londres. A partir de entones el protagonista se adentrará en un mundo de espías y seres inmortales.

Antes de llegar a la plataforma, la serie pasará por la San Diego Comic-Con en Málaga, que tendrá lugar entre el 25 y 28 de septiembre, y que contará con la presencia de Denton y los productores ejecutivos Mark Lafferty y John Lee Hancock. También participarán en el próximo Festival de Cine de Sitges, al que acudirán Fichtner y el productor ejecutivo Mark Johnson.

Junto a los mencionados actores, completan el reparto de Talamasca: La Orden Secreta Maisie Richardson-Sellers (Nine Perfect Strangers 2) como Olive, una agente seductora y ambiciosa de Talamasca y Celine Buckens (La gran mentira) como Doris, una mujer que vive con un aquelarre de brujas en una casa flotante.

Además, la serie contará con la presencia de estrellas invitadas de la talla de Jason Schwartzman (Asteroid City) que encarnará a Burton, un vampiro encantador y pícaro recluido en un lujoso ático del Upper West Side; Eric Bogosian (Succession) y Justin Kirk (Molly's Game), quienes retoman sus papeles de Entrevista con el vampiro como personajes cruzados.

La serie forma parte del Universo Inmortal, que reúne todas las adaptaciones de las novelas de Anne Rice. Tras aparecer brevemente en la segunda temporada de Las brujas de Mayfair, la Orden Talamasca se convierte ahora en protagonista absoluta, descubriendo un mundo de secretos, poder y alianzas sobrenaturales.

"Talamasca: La Orden Secreta se adentra en esta sociedad clandestina que durante siglos han observado en la sombra el mundo sobrenatural, protegiendo a la humanidad de las fuerzas ocultas que lo amenazan", reza la sinopsis oficial.

La serie cuenta con la producción ejecutiva de John Lee Hancock (Un sueño posible) y Mark Lafferty (Halt and Catch Fire), quienes también desempeñan el rol de coshowrunners. A ellos se suman Mark Johnson, Tom Williams, Christopher Rice y la fallecida Anne Rice. Hancock también asume la dirección.