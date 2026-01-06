Tráiler de The Beauty, la nueva y retorcida travesura de Ryan Murphy: "Cualquiera puede ser un bellezón"

Archivo - The Beauty - DISNEY+ - Archivo

MADRID, 6 Ene. (CulturaOcio) -

The Beauty, la nueva serie de Ryan Murphy, llegará a Disney+ el próximo 22 de enero con el estreno de sus tres primeros episodios. Para ir abriendo boca, el proyecto protagonizado por Evan Peters (Kick-Ass: Listo para machacar) y Rebecca Hall (El truco final), ha lanzado su primer tráiler.

El avance, de poco más de un minuto y medio de duración, muestra la creación de una nueva sustancia que permite "convertir a cualquiera en un bellezón". Sin embargo, "la fuente de la juventud" que promete ser esta nueva droga, tiene efectos secundarios atroces, y todo lo que gira a su alrededor se convierte en una batalla entre intereses millonarios y la salud de todo el mundo.

"El mundo de la moda se vuelve oscuro cuando supermodelos internacionales comienzan a morir de formas espantosas y misteriosas. Los agentes del FBI Cooper Madsen (Evan Peters) y Jordan Bennett (Rebecca Hall) viajan a París para descubrir la verdad. A medida que profundizan en el caso, descubren una enfermedad de transmisión sexual que transforma personas comunes en iconos de perfección física, pero con consecuencias aterradoras", raza la sinopsis de la serie.

Tras el estreno simultáneo de sus tres primeras entregas el próximo 22 de enero, la producción emitirá un episodio nuevo cada miércoles, hasta completar los 11 que componen la primera temporada, concluyendo su andadura en Disney+ con el lanzamiento de dos episodios en cada una de las dos últimas semanas.

Además de Peters y Hall, la serie está protagonizada por Anthony Ramos (Ha nacido una estrella), Jeremy Pope (Hollywood) y Ashton Kutcher (El efecto mariposa).

El elenco de la producción incluye también a Amelia Gray Hamlin, Ari Graynor, Bella Hadid, Ben Platt, Billy Eichner, Isabella Rossellini, Jaquel Spivey, Jessica Alexander, Jon Jon Briones, John Carroll Lynch, Julie Halston, Lux Pascal, Meghan Trainor, Nicola Peltz Beckham, Peter Gallagher y Vincent D'Onofrio como estrellas invitadas.

Creada y escrita por Ryan Murphy y Matthew Hodgson, The Beauty cuenta con Murphy, Hodgson, Peters, Ramos, Pope, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Michael Uppendahl, Alexis Martin Woodall, Eric Gitter, Peter Schwerin y Jeremy Haun como productores ejecutivos. Está basada en la serie de cómics escrita por Haun y Jason A. Hurley, que ejerce de consultor. The Beauty es una producción de 20th Television.