Tráiler de la temporada 3 de Terapia sin filtro, la comedia de Jason Segel y Harrison Ford en Appple TV

A Jason Segel le cuesta despedirse de su hija en el tráiler de la temporada 3 de Terapia sin filtro - APPLE TV

MADRID, 30 Dic. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de Terapia sin filtro verá la luz en Apple TV el próximo 28 de enero. Protagonizada por Jason Segel y Harrison Ford, la serie ha lanzado el tráiler de su nueva entrega, que estará compuesta por once episodios.

"Sé que debo seguir adelante, pero estoy atascadísimo", admite en el avance Jimmy, el personaje de Segel, a quien le cuesta aceptar que su hija vaya a irse a la universidad. "Quiero que viva conmigo hasta que me muera, y ya con setenta años pasará por los errores que una chica de su edad pueda cometer", bromea el protagonista.

Cobie Smulders, que apareció como estrella invitada en la segunda temporada de la serie y que ya coincidió con Segel en Cómo conocí a vuestra madre, volverá en los nuevos episodios. Michael J. Fox, quien se incorporará a esta nueva temporada como estrella invitada, también hace acto de presencia en el tráiler. "¿Tú qué tienes?", le pregunta al personaje de Ford en la sala de espera de un hospital. "Parkinson. ¿Y tú?", le dice, a lo que este contesta: "El pelo largo".

Terapia sin filtro cuenta la historia de un terapeuta en duelo que comienza a romper las reglas y a decirles a sus pacientes exactamente lo que piensa. Dejando de lado su educación y su ética, pronto se encuentra operando importantes cambios en la vida de varias personas... incluida la suya propia.

La serie, creada por Bill Lawrence, Brett Goldstein y el propio Segel, inaugurará su tercera entrega con el lanzamiento de un episodio especial de una hora el 28 de enero en Apple TV. El resto de capítulos verán la luz semanalmente cada miércoles hasta el 8 de abril.

Completan el reparto de la ficción, junto a Ford y Segel, Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell y Ted McGinley. Además, esta tercera temporada volverá a contar con las estrellas invitadas Brett Goldstein, Damon Wayans Jr., Wendie Malick y Cobie Smulders, junto con las nuevas incorporaciones de Jeff Daniels y el ya mencionado Michael J. Fox.