Tráiler de la temporada 2 de Outlander: sangre de mi sangre que ya tiene fecha de estreno en Movistar Plus+

Tráiler de la segunda temporada de Outlander: sangre de mi sangre, entrega que ya tiene fecha de estreno - MOVISTAR PLUS+

MADRID, 4 Jun. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Outlander: sangre de mi sangre llegará a Movistar Plus+ el próximo 19 de septiembre. Con motivo del Día Mundial de Outlander, la plataforma también ha desvelado un teaser de la precuela de la exitosa serie que retoma la historia de amor de los padres de Claire y Jamie que luchan contra viento y marea para estar juntos.

"Mi corazón estará contigo para siempre", le dice Henry Beauchamp (Jeremy Irvine) a Julia Moriston (Hermione Corfield) antes de dejar a su mujer sola con su bebé Claire. A continuación, el adelanto muestra imágenes de los padres de Jamie, Brian Fraser (Jamie Roy) y Ellen MacKenzie (Harriet Slater) abrazados mientras se intercalan con imágenes de Brian en el campo de batalla.

"¿Cómo te llamarías a ti mismo? ¿Un hombre que lo abandona todo por promesas aún sin cumplir?", le dice Ellen a su amante, cuya relación prohibida se ve truncada cuando los clanes entran en guerra.

"Tras un inesperado viaje al pasado que dejó a Henry Beauchamp (Jeremy Irvine) y a Julia (Hermione Corfield) perdidos y separados en las extensas Tierras Altas de la Escocia del siglo XVIII, la primera temporada culminó con el reencuentro de ambos ante los menhires de Craigh na Dun, con la esperanza de regresar a su propia época y con su pequeña hija, Claire. El primer adelanto de la segunda temporada retoma la historia en ese momento y muestra a una Julia angustiada y sola con su bebé. Separado de su amor y su esperanza, Henry debe lidiar con su salud mental mientras lucha por encontrar el camino de vuelta a ella.

Mientras tanto, la relación prohibida entre Brian Fraser (Jamie Roy) y Ellen MacKenzie (Harriet Slater) parecía superar todos los obstáculos, pero su escapada romántica se vio truncada cuando se encendieron las cruces en llamas y comenzó el levantamiento jacobita de 1715, lo que sumió a los clanes en la guerra. En la primera temporada, se eligieron el uno al otro por encima de sus familias, pero ahora deben dar prioridad a su lealtad al clan, ya que Brian cumple con su obligación de luchar y Ellen busca arreglar las cosas con su familia.

A medida que avanza la segunda temporada, las dos jóvenes parejas se verán puestas a prueba y separadas una vez más por fuerzas que escapan a su control, ya que cada clan elige un bando en la rebelión", adelanta la extensa sinopsis oficial.

Outlander: sangre de mi sangre sigue el universo de la exitosa serie de larga duración Outlander, basada a su vez en los libros superventas internacionales de Diana Gabaldon. Aproximadamente 50 millones de ejemplares han sido vendidos en todo el mundo.