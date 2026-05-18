1080504.1.260.149.20260518112202 Caitriona Balfe se despide de Outlander y su "apasionado" fandom: "Sienten que los personajes les pertenecen, con razón" - EUROPA PRESS

MADRID, 18 May. (CulturaOcio) -

Outlander, la serie protagonizada por Caitriona Balfe y Sam Heughan, ha llegado a su fin con el estreno de su último capítulo. La ficción, basada en la saga literaria escrita por Diana Gabaldon, cuenta con una comunidad de fans exigente que, admite Balfe, no siempre ha estado de acuerdo con cómo la historia se ha adaptado a la pequeña pantalla en sus doce años de recorrido.

"Tenemos un fandom muy apasionado y sienten que los personajes les pertenecen, con razón", asegura Balfe en una entrevista concedida a CulturaOcio.com. "A veces les han estusiasmado mucho ciertas cosas que hemos hecho en la serie, y otras veces no les han parecido tan positivas", admite la actriz.

Esta octava y última entrega de la ficción toma como base el final del octavo libro de la saga, titulado 'Written in My Own Heart's Blood', el noveno 'Go Tell the Bees That I Am Gone' íntegramente y el décimo, 'A Blessing for a Warrior Going Out', que su autora aún no ha publicado. No obstante, no era un secreto que el final de la serie no sería el mismo que el de la saga literaria.

Así, Balfe se despide de Claire, personaje al que lleva interpretando desde que la ficción arrancó en 2014. "Cuando echo la vista atrás, pienso en la persona que era cuando empecé. Estaba en los inicios de mi carrera como actriz", rememora, incidiendo en que, por entonces, era "muy insegura", pero ponerse en la piel de Claire le dio "mucha confianza".

"Creo que Claire me ha enseñado muchísimo. Me ha permitido dar vida a una mujer muy apasionada y decidida, y que ha sido muy valiente", reflexiona la actriz de 'Belfast' y 'Super 8'. "Echaré de menos interpretarla, estar en el cuerpo de esa mujer. Fue un regalo muy especial", expresa Balfe.

"NO CREO QUE SIEMPRE HAYAMOS ACERTADO"

Aunque Outlander ha centrado su trama en el romance entre sus protagonistas, Claire y Jamie, nunca se ha caracterizado por edulcorar la violencia. Esto ha reportado a la ficción algunas críticas que han hecho a Balfe "reflexionar mucho", admite, sobre su "responsabilidad como creadores".

"Siempre agradezco las críticas porque creo que nos hacen reflexionar más sobre lo que hacemos y he estado pensando mucho en esto, especialmente ahora que están saliendo tantas cosas en los medios sobre la cultura de la violación y lo extendida que está hoy en día", señala la actriz. "He estado reflexionando mucho sobre nuestra responsabilidad como creadores: ¿estamos reflejando la sociedad o estamos, de alguna manera, normalizando?", plantea.

"No creo que siempre hayamos acertado. Creo que a veces sí lo hemos hecho", reconoce. "Lo que hemos intentado hacer es centrarnos también en las secuelas, en la recuperación y en lo devastadora que puede ser la violencia sexual en particular. No solo para la persona que lo sufre, sino que es algo que afecta a una familia, a una comunidad, y que se convierte en algo generacional", explica la intérprete.

"Pero creo que esto ha existido desde siempre. No creo que, como sociedad, hayamos hecho un verdadero examen de conciencia ni hayamos tenido un diálogo abierto y sincero sobre por qué está pasando esto y por qué sigue ocurriendo", matiza, incidiendo en cómo la cultura de la violación está presente "en zonas de guerra" y "en páginas web que hombres estadounidenses y europeos visitan".