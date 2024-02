La precuela de Outlander ya tiene protagonistas

MADRID, 6 Feb. (CulturaOcio) -

La historia de amor de Jamie y Claire (Sam Heughan y Caitríona Balfe) llegará a su fin con la octava temporada de Outlander, que se estrenará este año. No obstante, el mundo creado por Diana Gabaldon se expandirá con una precuela de diez episodios que ya ha comenzado su producción en Escocia y ha presentado recientemente a sus cuatro protagonistas.

Outlander: Blood of my blood (Sangre de mi sangre) seguirá las vidas de los padres de los dos protagonistas de la serie original. Harriet Slater (Pennyworth, Belgravia: The Next Chapter) y Jamie Roy (El nido del Condor) darán vida a Ellen MacKenzie y Brian Fraser, los padres de Jamie, según recoge Variety.

Hermione Corfield (The Road Dance, We Hunt Together) y Jeremy Irvine (War Horse, Mamma Mia: Una y otra vez) encarnarán a los padres de Claire: Julia Moriston y Henry Beauchamp. Ambas tramas se desarrollarán paralelamente, una en las Tierras Altas escocesas de principios del siglo XVIII y la otra en la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial.

"Outlander: Blood of My Blood es, en el fondo, una historia de amor. Explorará hasta dónde llega una persona para encontrar el amor en una época en la que el amor se considera un lujo y cuando los matrimonios se hacían estratégicamente, a menudo con fines políticos o financieros. El título es un guiño a la promesa de matrimonio de Jamie Fraser con Claire y habrá varios nombres y rostros que los fans de Outlander reconocerán", declaró Matthew B.Roberts, guionista y showrunner de la ficción.

Antes de que llegue la precuela, Outlander estrenará los diez últimos capítulos que compondrán su octava temporada. La entrega final no tiene fecha de estreno pero llegará en algún punto de 2024 a Movistar Plus+.