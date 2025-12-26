Tráiler de la temporada 4 de Los Bridgerton: El hermano "libertino" vive un romance prohibido a lo Cenicienta

Tráiler de la temporada 4 de Los Bridgerton: El hermano "libertino" de vive un romance prohibido a lo Cenicienta - NETFLIX

MADRID, 26 Dic. (CulturaOcio) -

La cuarta temporada de Los Bridgerton, serie basada en la saga de Julia Quinn, llegará a Netflix dividida en dos partes. La primera de ellas se estrenará el 29 de enero de 2026, mientras que la segunda lo hará el 26 de febrero. Ahora, la plataforma ha lanzado el tráiler oficial de la entrega, revelando un romance prohibido reminiscente de La Cenicienta.

El adelanto comienza con Penelope Featherington, alias Lady Whistledown, ante la reina Charlotte, que le pregunta por los "mejores cotilleos", pasando luego a centrarse en la pareja principal de la entrega, la formada por Benedict Bridgerton y Sophie Beckett.

"Debes casarte. Aún no has conocido a la chica correcta", le dice su madre al personaje encarnado por Luke Thompson. Mientras este declara buscar "un rumbo más audaz", sus hermanas observan que es "un libertino", pero el tráiler ya muestra el momento en el que todo cambia, cuando, efectivamente encuentra a la que parece ser la chica correcta para él en un baile de máscaras.

No obstante, la misteriosa Dama Plateada de la que se queda prendado Benedict no es en realidad una dama de alta cuna, sino una sirvienta que debe irse del baile "antes de la medianoche" y, en sus prisas, deja uno de sus guantes en manos del segundo hijo de la familia Bridgerton. Así, al igual que en el clásico cuento de La Cenicienta, el joven emprende la búsqueda de su enigmática pareja de baile, encarnada por Yerin Ha.

La cuarta temporada de Los Bridgerton adapta Te doy mi corazón, la tercera novela de la saga escrita por Quinn (la tercera temporada, centrada en el romance entre Colin Bridgerton y Penelope Featherington, adaptaba el cuarto libro). Aparte de los ya mencionados Thompson y Ha como pareja principal, el reparto de la entrega también cuenta con Nicola Coughlan, Hannah Dodd, Ruth Gemmell, Claudia Jessie, Luke Newton, Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh, Katie Leung, Isabella Wei y Michelle Mao, entre otros.