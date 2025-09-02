La autora de Los Bridgerton adelanta quién será protagonista de la temporada 5

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

Los Bridgerton todavía no ha estrenado su cuarta temporada, que estará centrada en el segundo hijo de la familia titular, Benedict. No obstante, Julia Quinn, autora de la saga literaria homónima en que está basada la ficción de Netflix, podría haber adelantado ya a quién seguirá la siguiente entrega.

Siguiendo la lógica de las novelas, cada temporada de la serie pone el foco en uno de los ocho hermanos Bridgerton (se espera pues, que haya ocho temporadas) y su búsqueda del amor en el Londres de la Regencia. Tras tres entregas estrenadas y una en camino, todavía quedan muchos personajes con sus historias por contar.

Recientemente, Quinn compartía en sus redes sociales unas fotografías de ella en 2019, hablando detrás de escenas con Claudia Jessie, la actriz que da vida a Eloise Bridgerton. La escritora le preguntaba entonces a la joven intérprete si había leído todas las novelas de la saga, incluyendo la centrada en su personaje, ante lo que esta respondía afirmativamente. "Lo sé todo", aseguraba, tal y como muestran las transcripciones de las imágenes.

"Mirando hacia atrás... y hacia adelante", escribía Quinn en la publicación, en cuya descripción añadía además algunos 'hashtags' como #philoise, el nombre de la pareja formada por Eloise y Phillip o #tosirphillipwithlove, el título del quinto libro de la saga.

Aunque es probable que, como muchos esperan, la autora esté adelantando quién será la protagonista de la quinta temporada de la serie de Netflix, también cabe la posibilidad de que no sea así y aún haya que esperar un poco más hasta ver la historia de Eloise. Y es que, aunque efectivamente A Sir Philip, con Amor sea la quinta entrega de la saga literaria, la ficción ya se ha desviado del orden de los libros en alguna ocasión, siguiendo por ejemplo a Colin en vez de a Benedict en la tercera temporada.

Está previsto que la temporada 4 de Los Bridgerton se estrene en algún punto de 2026. La quinta y sexta temporadas, por su parte, ya han recibido luz verde y Shonda Rhimes, productora de la ficción, aseguraba hace apenas unas semanas que su intención era llegar a las ocho entregas.