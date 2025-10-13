Fecha de estreno y tráiler de Los Bridgerton temporada 4 con el primer encuentro de Benedict y Sophie

Archivo - Primer encuentro de Benedict y Sophie en el nuevo adelanto de Los Bridgerton temporada 4, que confirma fecha de estreno - NETFLIX - Archivo

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

La cuarta temporada de Los Bridgerton, la serie basada en la saga de novelas de Julia Quinn, ya tiene fecha de estreno. Los nuevos capítulos verán la luz divididos en dos partes: la primera de ellas llegará a Netflix el 29 de enero de 2026, mientras que la segunda lo hará el 26 de febrero. Mientras tanto, la plataforma de streaming ha lanzado un teaser tráiler que adelanta el electrizante primer encuentro entre Benedict y Sophie.

La temporada 4 de Los Bridgerton, que constará de ocho episodios, se centrará en el bohemio segundo hijo de la familia, Benedict, a quien da vida Luke Thompson. Al contrario que sus hermanos, que ya están felizmente casados, Benedict se resiste a sentar cabeza. Pero todo cambia cuando conoce a una cautivadora Dama Plateada en el baile de máscaras de su madre.

El avance muestra cómo después de que ambos crucen miradas cargadas de intención tras sus máscaras, aparece en el suelo el guante de la misteriosa Dama, interpretada por Yerin Ha. Un detalle que bien podría dar pie a un nuevo encuentro.

La temporada 4 de Los Bridgerton adaptará la tercera novela de la saga escrita por Quinn, Te doy mi corazón. No obstante, cabe esperar que la ficción realice cambios significativos con respecto al material original, como ya ha venido haciendo en sus anteriores entregas.

Completan el reparto de esta nueva entrega de los Bridgerton, junto a Thompson y Ha, Nicola Coughlan, Hannah Dodd, Ruth Gemmell, Claudia Jessie, Luke Newton, Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh, Katie Leung, Isabella Wei y Michelle Mao, entre otros.