El tráiler de la temporada 7 de Black Mirror conecta con USS Callister y Bandersnatch

MADRID, 14 Mar. (CulturaOcio) -

Black Mirror, la serie distópica de Netflix que refleja el impacto de la tecnología en un futuro muy cercano, ya casi presente, tendrá una séptima temporada. La nueva entrega de seis episodios llegará el próximo 10 de abril, y la plataforma de streaming ya ha lanzado el tráiler.

Tal como ya se adelantó, y confirma el tráiler, la temporada 7 contará con una importante novedad: por primera vez habrá un episodio secuela, entrega que continuará la historia del episodio USS Callister de la cuarta temporada, que seguía a un programador que crea clones de realidad virtual de sus compañeros de trabajo que habitan un universo de ciencia ficción al estilo de Star Trek.

Cristin Milioti, que retoma su papel de USS Callister, se despierta al inicio del tráiler con una voz automatizada que dice: "Bienvenida de nuevo".

Tambièn participará Will Poulter, quien encarnó en la película interactiva Bandersnatch al diseñador de videojuegos Colin Ritman, un personaje que parece retomará en una entrega de la nueva temporada, estableciendo así otra inesperada y más que interesante conexión.

Entre las escenas que muestra el clip también se puede ver a Peter Capaldi conectando a Issa Rae a un dispositivo de control mental y enviándola a un mundo en blanco y negro, al personaje de Poulter diseñando un videojuego retro y a Rashida Jones frente a una clase promocionando unos cereales justo antes de desmayarse.

"Debemos crear un software que nos eleve. Si no, ¿para qué cojones queremos las herramientas que tenemos?", afirma el personaje de Poulter. "Desconecta tu mente, desconecta tu realidad con seis estremecedoras historias", se puede leer en el vídeo. Además del tráiler, Netflix también ha lanzado varias imágenes de la temporada.

