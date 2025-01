Primer vistazo a la temporada 7 de Black Mirror con la secuela de USS Callister

MADRID, 28 Ene. (CulturaOcio) -

Black Mirror regresará a Netflix en 2025 con su séptima temporada. Aunque los nuevos episodios aún no tienen fecha de estreno, la plataforma ha lanzado un emocionante adelanto de sus próximos lanzamientos, incluyendo un primer vistazo a la nueva entrega de la perturbadora serie que, por primera vez, contendrá una secuela de uno de sus capítulos, el de USS Callister.

En esta temporada, Cristin Milioti (El Pingüino) retomará su papel como Nanette Cole, una de las protagonistas de la aventura espacial USS Callister de la cuarta entrega.

Las imágenes comienzan mostrando algunas de las ficciones más destacadas de Netflix a lo largo de 2024, como Mi reno de peluche o Kaos, antes de dar paso a lo que está por venir en 2025. Entre los títulos más esperados destacan la temporada 2 de Miércoles y la séptima de Black Mirror. No ha pasado desapercibido, ante la atenta mirada de los fans, el regreso de Milioti encarnando una vez más a Cole, ahora como la nueva capitana de la USS Callister.

So proud of everything we brought you in 2024!



Here's a sneak peek of what the UK & Ireland are cooking for 2025. 👀 pic.twitter.com/rWNwT1xyTp