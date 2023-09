La traumática experiencia de Miley Cyrus en Black Mirror: "Mientras mi casa ardía me esposaron a una cama"

MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -

Miley Cyrus participó en el capítulo 5x03 de Black Mirror dando vida a Ashley O, una exitosa cantante sobreexpuesta y sobreexplotada. Han pasado cuatro años desde el lanzamiento del episodio y recientemente la estrella ha confesado que el rodaje fue uno de los momentos más duros de su vida.

Cyrus está compartiendo en TikTok varios vídeos para promocionar el single Used to Be Young y en uno de ellos ha relatado su traumática experiencia. "Estaba filmando Black Mirror y, mientras estaba allí, tuvieron lugar los incendios en Malibú. Estaba en Sudáfrica, pero el episodio se desarrollaba en Malibú, así que fue un viaje real. Dos o tres años después de que esto sucediera, no lo entendía, pero tuve un ataque de ansiedad con una visión en la que estaba atada a una camilla", contó.

"Tenía estos sueños cada vez que iba a actuar, y pensaba que era solo una visión por la ansiedad que no tenía sentido. Pero en realidad, mientras mi casa ardía, me ataron a una camilla con las manos esposadas a una cama. Me enteré de que mi casa se había quemado hasta los cimientos, y esto ocurrió al siguiente día de rodaje. El show debe continuar", rememoró sobre la grabación.

Miley Cyrus revealed the anxiety she got on stage was visions of her being strapped to a gurney just like she was for ‘Black Mirror’ while her house was burning down. pic.twitter.com/qRuvit7Wt8