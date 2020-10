Tráiler de La madre del blues, última película que rodó Chadwick Boseman antes de morir

MADRID, 20 Oct. (CulturaOcio) -

Netflix ha lanzado el tráiler de La madre del blues, última película rodada por Chadwick Boseman, el actor que falleció el pasado 28 de agosto a los 43 años y que coprotagonizada el filme junto a la ganadora del Oscar Viola Davis.

La cinta relata la historia de la madre del Blues, Ma Rainey (Viola Davis), y su batalla por el control con su productor blanco mientras graba un álbum al final de su carrera. Boseman interpreta al trompetista Levee.

"El mundo estaría vacío sin el blues. Intento llenar ese vacío con algo. Si me llaman la madre del blues, por mí bien. No le hace daño a nadie", dice la protagonista en el adelanto. "Formaré un grupo y grabaremos varios discos. Yo toco música de verdad, no esta bazofia", dice el rebelde personaje de Boseman.

Pronto surgirán problemas entre el grupo y el productor. "Le diré qué hacer a ese blanco", advierte Leeve. "No les importo nada. Solo les interesa mi voz", lamenta Ma Rainey.

La madre del blues está dirigida por George C. Wolfe y cuenta con guion de Ruben Santiago-Hudson a partir de la obra de August Wilson. Denzel Washington ha ejercido como productor. La película se estrenará en salas seleccionadas en noviembre y llegará a Netflix el 18 de diciembre.

Boseman falleció el pasado 28 de agosto tras cuatro años de lucha en secreto contra el cáncer de colon. Entre sus últimos títulos figuran Da 5 Bloods: Hermanos de armas, Manhattan sin salida y Vengadores: Endgame, donde interpretó de nuevo al rey T'Challa, Black Panther, el personaje que lo catapultó a la fama.

El actor había fichado para protagonizar Yasuke, cinta ambientada en el siglo XVI sobre un samurái de origen africano. Sin embargo, falleció antes de rodar el filme. Estaba previsto que Boseman encabezara una segunda entrega de Black Panther, franquicia que ahora se ha quedado sin protagonista. Por el momento se desconoce si Marvel elegirá un nuevo actor o buscará otra solución para la trama.