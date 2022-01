Tráiler de Joe vs Carole: La esperpéntica miniserie sobre Tiger King explora su rivalidad con Carole Baskin

Tráiler de Joe vs Carole: La esperpéntica miniserie sobre Tiger King explora su rivalidad con Carole Baskin - PEACOK

MADRID, 21 Ene. (CulturaOcio) -

La historia de estrambótico Joe Exotic, conocido como Tiger King, salta a la ficción: Peacock lanza el tráiler de 'Joe vs. Carole', protagonizada por Kate McKinnon y John Cameron Mitchell. Basada en la segunda temporada del podcast 'Over My Dead Body', la miniserie de ocho episodios tiene previsto su desembarco en la plataforma estadounidense el 3 de marzo.

El breve avance muestra a McKinnon y Mitchell convertidos en rivales. Según lo mostrado, parece que la ficción incorporará elementos propios del falso documental, buscando así que cada uno tenga su propio enfoque de lo ocurrido. Titulada inicialmente 'Joe Exotic', su producción estaba prevista para NBC antes de su cambio de título y traslado a Peacok.

De momento, no hay fechas para su lanzamiento en España. Junto con McKinnon y Mitchell, completan el reparto Kyle MacLachlan, Brian Van Holt, Sam Keeley, Nat Wolf, Marlo Kelly, William Fichtner, Dean Winters y David Wenham. Justin Tipping y Natalie Bailey dirigen la miniserie, cuyos capítulos tendrán una hora de duración cada uno.

Se trata de una nueva producción sobre Tiger King tras la exitosa serie documental de Tiger King, la cual tiene ya tres temporadas en Netflix. La primera tanda fue todo un éxito para el servicio en streaming al coincidir con la primera ola de la pandemia de COVID-19.