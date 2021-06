Trailer final de la temporada 6 de Fear The Walking Dead: Apocalipsis nuclear a la vista

MADRID, 8 Jun. (CulturaOcio) -

La temporada 6 de Fear The Walking Dead llegará a su fin el 10 de junio, fecha en que se estrena en Estados Unidos el capítulo 16. AMC ha lanzado el adelanto del episodio, titulado The Beginning, que da más detalles sobre la amenaza nuclear desatada por Teddy.

En el tráiler se puede ver a algunos de los supervivientes tras conocer la noticia del lanzamiento de varios misiles. "Este podría ser todo el tiempo que nos quede", se escucha en el clip. "Si esto es realmente el final, así es como me quiero ir", dice en otra secuencia Sherry.

El anterior episodio de Fear TWD mostró cómo Teddy y Riley consiguen llegar a un submarino e iniciar el sistema de lanzamiento de varios misiles nucleares. Riley informa a Morgan y Strand de que hay 10 ojivas en el misil, cada una con una ubicación programada distinta.

Teddy y Riley no revelan los destinos elegidos, pero el villano insinúa que podrían impactar cerca del agua o cerca de la ciudad que Morgan construyó. El episodio termina con el lanzamiento del misil, aunque no se muestra su caída.

"Todos luchan desesperadamente por vivir la destrucción que se avecina en sus propios términos", reza la sinopsis del capítulo, que en España se podrá ver en AMC TV el lunes 14 de junio a las 22:10 horas.

Fear The Walking Dead ya ha renovado por una séptima temporada. Además, AMC estrenará el 22 de agosto la undécima y última entrega de The Walking Dead, mientras que la segunda temporada de World Beyond aún no tiene fecha de lanzamiento.