Tráiler y fecha de estreno de Todos nuestros años, serie de Prime Video basada en el bestseller de Carley Fortune

Táiler y fecha de Todos nuestros años, serie de Prime Video basada en el bestseller de Carley Fortune - PRIME VIDEO

MADRID, 12 May. (CulturaOcio) -

Todos nuestros años, la serie basada en la novela superventas de Carley Fortune, Todos nuestros veranos, llegará a Prime Video el 10 de junio. Protagonizada por Sadie Soverall (Saltburn, Ambición y mentiras) y Matt Cornett (Zombies 3, Verano del 69), la ficción de ocho episodios ha lanzado su primer e intenso tráiler.

El adelanto arranca con la llegada de Percy, interpretada por Soverall, a Barry's Bay, el pequeño pueblo donde solía pasar los veranos. "¿Qué estoy haciendo aquí?", dice Percy ante el temor de reencontrarse con Sam, encarnado por Cornett.

Es entonces cuando el avance desvela flashbacks del inicio de la historia de amor entre ambos. "Que Percy esté aquí es malo para mí. No sé cómo será volver a verla", confiesa Sam antes de que el tráiler revele su esperado reencuentro, en el que él le dice a Percy: "Has vuelto a casa".

Sin embargo, su situación no tarda en complicarse. "Percy, esta es mi novia, Taylor", dice Sam en una escena posterior. A partir de ahí, las imágenes muestran al personaje de Cornett dividido entre su presente y los sentimientos que creía superados.

"Narrada a lo largo de seis años y una semana en Barry's Bay, el típico pueblo a las orillas de un lago, Todos nuestros años es una historia romántica y nostálgica sobre los primeros amores y las personas y decisiones que nos marcan para siempre", adelanta la sinopsis oficial de la serie.

Además de Soverall y Cornett, completan el reparto de Todos nuestros años Aurora Perrineau (Kaos, Westworld), Abigail Cowen (Destino: La saga Winx, Las escalofriantes aventuras de Sabrina) o Michael Bradway (Chicago Fire, Almas marcadas: Rule + Shaw). A esta lista se suman nombres como Elisha Cuthbert (La vecina de al lado, Finales felices) y Joseph Chiu (La calle del terror: La reina del baile, Motorheads: Amantes de la velocidad).

La obra de Fortune permaneció 16 semanas en la lista de bestsellers de The New York Times. Además, Todos nuestros veranos ha vendido más de un millón de copias hasta la fecha.