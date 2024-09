¿Habrá temporada 2 de Kaos en Netflix?

MADRID, 6 Sep. (CulturaOcio) -

El pasado 29 de agosto Netflix estrenó Kaos, serie creada por Charlie Covell y protagonizada por Jeff Goldblum. La ficción retrata una versión moderna de la mitología griega y, aunque aún no ha renovado oficialmente por una segunda temporada, parece que tiene un futuro prometedor por delante.

En una entrevista con Cosmopolitan, Covell aseguró que Netflix "ha apoyado mucho" el proyecto, agregando: "Creo que todo es posible. Mi sueño eran tres temporadas. Tengo muchas ideas y una idea clara de lo que me gustaría hacer con ellas".

"Definitivamente hay más. Tampoco quería hacer un final que fuera un cliffhanger total. Espero que sea satisfactoria como primera temporada por derecho propio, y siempre hay esperanza para más. Porque realmente me encantaría hacer más y trabajar con esos actores y ese equipo. Fue como un sueño hecho realidad", añadió Covell.

Además, en la entrevista también desveló cómo surgió la idea de la ficción. "Yo era una gran nerd que estaba obsesionada con la película original Furia de titanes; La veía semanalmente, si no diariamente. Me regalaron un libro de mitología griega para niños y me encantó. A medida que crecí, comencé a disfrutar mucho las reinterpretaciones de los mitos, como Penélope y las doce criadas de Margaret Atwood y The World's Wife de Carol Ann Duffy", expuso.

"Un día tuve esta idea sobre Zeus. Pensé: '¿Qué pasaría si el rey de los dioses tuviera una crisis de mediana edad? ¿Cómo sería eso?'. Inicialmente quería hacerlo como una obra de teatro inmersiva, pero no conseguí la financiación. Luego hice The End of The F***ing World y después de eso, tenía muchas ganas de presentar esta idea de la mitología griega. Mi primer borrador fue como un loco sueño febril, con una reinterpretación de cada mito. Quería contar una historia sobre el poder, el amor y la revolución. Se trataba de conectar a los dioses y los humanos, y utilizar la ruptura de Zeus como columna vertebral de la pieza", esgrimió la guionista.

Jeff Goldblum, Janet McTeer, David Thewlis, Rakie Ayola, Cliff Curtis, Stephen Dillane y Aurora Perrineau, entre otros, protagonizan Kaos. La primera temporada consta de ocho episodios.