Tráiler y fecha de estreno de los especiales 60 aniversario de Doctor Who con David Tennant y Catherine Tate

Tráiler y fecha de estreno de los especiales del 60 aniversario de Doctor Who con David Tennant y Catherine Tate - BBC

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

David Tennant regresa como Doctor Who y Catherine Tate vuelve a interpretar a Donna Temple-Noble en los tres nuevos especiales del 60 aniversario de la serie, que ya tienen tráiler. El primer especial llegará a Disney+ el 25 de noviembre, mientras que los otros dos lo harán el 1 y el 8 de diciembre.

Doctor Who: La bestia estelar, Doctor Who: La salvaje lejanía azul y Doctor Who: La risa, son los títulos de los tres especiales. En esta ocasión, el Decimocuarto Doctor (Tennant) y Donna (Tate) deben hacer frente a un temible villano: El Juguetero (Neil Patrick Harris).

Aparte del aterrador contrincante, el tráiler hace referencia a otro potencial problema... y es precisamente el reencuentro del Doctor y su acompañante. "Tuve que eliminar sus recuerdos para salvarle la vida. Si alguna vez me recuerda, morirá", recuerda el adelanto a los fans, con flashbacks de la temporada 4 en los que se ve al Doctor borrándole la memoria a Donna para protegerla.

"Después de mucho tiempo... creo que algo está volviendo", comienza el tráiler de los especiales del 60 aniversario, con la mítica TARDIS apareciendo en una calle y el Doctor saliendo de ella. Regresa como director Russell T. Davies y regresa Tennant, no como su aclamada versión del Décimo Doctor sino como la Decimocuarta, tomando brevemente el relevo a Jodie Whittaker antes de que Ncuti Gatwa protagonice una nueva temporada en 2024.

El reparto de los especiales también incluye a Yasmin Finney como Rose Temple-Noble y Miriam Margolyes como la voz del Meep, además de Jacqueline King como Sylvia Noble, Karl Collins como Shaun Temple, Ruth Madeley como Shirley Anne Bingham y Jemma Redgrave como Kate Lethbridge-Stewart.

Doctor Who es la serie de televisión de ciencia ficción más longeva del mundo, con 60 años en pantalla y más de 100 premios. La ficción cuenta las aventuras de un Señor del Tiempo, el Doctor, y sus amigos humanos. El Doctor y su compañera viajan a través del tiempo y el espacio en la TARDIS, una nave con forma de cabina de policía, salvando el universo con una combinación de ingenio, valentía y bondad.