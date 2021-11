BBC pierde el control creativo de Doctor Who

MADRID, 2 Nov. (CulturaOcio) -

Doctor Who es una de las series estrella de BBC desde el estreno de su primera etapa en 1963. La ficción volvió en 2005 de la mano de Russell T. Davies y se consolidó como uno de los títulos de ciencia ficción más relevantes de la pequeña pantalla. Tras un acuerdo con la productora Bad Wolf la cadena británica ha perdido ahora el control creativo de la ficción a partir de su temporada 14.

BBC se ha unido con Bad Wolf, productora con sede en Gales dirigida por dos exproductores que trabajaron con Davies en el relanzamiento de 2005. Según The Times, Bad Wolf será responsable de la dirección creativa y de la producción, mientras que la BBC se encargará de las ventas internacionales, el merchandising y otros asuntos auxiliares.

Esto significa que, a partir de la temporada 14 de Doctor Who, la BBC ya no tendrá el control creativo de la serie. The Times señala que esto podría significar que la BBC perderá hasta 40 millones de libras en ingresos comerciales por cada diez episodios.

Sin embargo, la publicación asegura que las finanzas de la BBC están sometidas a una "tensión significativa", ya que el gobierno conservador ejerce continuamente presión sobre su principal fuente de ingresos, la tarifa de la licencia de televisión. De esta manera, no hay forma de que la BBC pudiera producir Doctor Who con el nivel de calidad que esperan los fans sin firmar algún tipo de acuerdo de coproducción.

Este no será el único cambio de la serie de cara a la temporada 14. Anteriormente ya se confirmó que la protagonista Jodie Whittaker y el showrunner Chris Chibnall también abandonarán la producción en 2022.