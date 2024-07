Tráiler de Dragon Ball Daima con nuevos personajes y recuerdo a Toriyama

MADRID, 19 Jul. (CulturaOcio) -

En octubre Toei Animation lanzará Dragon Ball Daima, el nuevo anime de la franquicia creada por Akira Toriyama, fallecido el pasado 1 de marzo a causa de un hematoma subdural agudo al os 68 años. Y de cara a su ya cada vez más cercano estreno, la serie de animación que contará con versiones de Goku, Vegeta, Piccolo y compañía como niños, ha presentado un nuevo tráiler.

El adelanto, de poco más de un minuto de duración, cuenta con un recuerdo al maestro Toriyama, proclamado que esta nueva producción contó con el beneplácito del creador que participó en la creación de la historia desde su origen y también en el diseño de personajes.

Y precisamente eso, los nuevos personajes, son lo que más destaca en el tráiler que, mientras encadena escenas con la versión 'mini' de los héroes de Dragon Ball, lanza una gran promesa a los fans de la franquicia: "Este otoño, un nuevo Dragon Ball comienza. ¡Bienvenidos a la nueva gran aventura".

Así, el avance proporciona un primer vistazo a personajes como Glorio, un pistolero espacial extraterrestre, Gomah, un pequeño ser de colorida apariencia e intensa mirada y el misterioso Majin Enmascarado.

"Dragon Ball Daima es un nuevo anime en el que Akira Toriyama ha estado directamente involucrado en la producción de su nueva historia y en el diseño de los personajes. Además, se estrenará para el 40 aniversario de la serie original de Dragon Ball, llevando las expectativas de los fans a un nivel completamente nuevo", reza la primera sinopsis oficial de la serie.

Dragon Ball Daima cuenta con la dirección de Yoshitaka Yashima (Fureshuu Purikyua!) y Aya Komaki (One Piece Film Red) y con guión de Yuko Kakihara (Kids on the Slope).