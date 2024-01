Goku destroza monstruos en el tráiler de Dragon Ball Daima

MADRID, 29 Ene. (CulturaOcio) -

Los fans de Dragon Ball disfrutarán de una serie de anime totalmente nueva en la saga con el estreno en otoño de 2024 Dragon Ball Daima, una historia inédita sobre Goku y el resto de guerreros Z que servirá, además, de precuela de Dragon Ball Super. El estudio Toei Animation ha mostrado un nuevo vistazo del proyecto.

La serie fue anunciada oficialmente el pasado mes de octubre, cuando también se lanzó el primer adelanto. Ahora, Dragon Ball Daima ha desvelado su nuevo tráiler. Un avance de algo más de un minuto que tiene como indiscutible protagonista a Son Goku.

En la serie, tanto el legendario héroe de origen saiyan como el resto de personajes serán rejuvenecidos hasta el punto de convertirse en niños tras un fatídico deseo concedido por el dragón Shenron. Sin embargo, tal y como puede verse en la pieza, Kakarot no perderá sus impresionantes dotes para las artes marciales.

Goku se embarcará en un viaje por el espacio con la intención de encontrar un misterioso mundo desde el que poder revertir la magia del dragón de las bolas mágicas. En su aventura, deberá enfrentarse a una enorme cantidad de enemigos desconocidos hasta ahora en Dragon Ball y que son mostrados con aspecto muy amenazante en el tráiler.

Sin embargo, con la ayuda de su icónico bastón, Goku se va enfrentando a todos esos monstruos, derrotándolos con facilidad. Además, también se da muestra de que el protagonista de Dragon Ball Daima no perderá ni su insaciable apetito ni su inocente sentido del humor.

A pesar de que no aparecen en el reciente adelanto, junto a Goku estarán otros personajes muy queridos por los fans como Vegeta, Bulma, Krillin, Piccolo, C-18, Mr. Satán o Majin Bu, entre otros muchos. Todos ellos también tendrán una apariencia infantil que se ha mostrado en artes conceptuales por parte de TOEI.

