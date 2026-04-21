Primera imagen de la serie de Netflix sobre el caso de Marta del Castillo, que arranca su rodaje

Arranca el rodaje de En el nombre de Marta, la miniserie inspirada en el caso de Marta del Castillo - ENRIQUE BARO UBACH/NETFLIX

MADRID, 21 Abr. (CulturaOcio) -

Ya ha comenzado en Sevilla el rodaje de En el nombre de Marta, la miniserie de ficción basada en el caso de Marta del Castillo, la joven sevillana desaparecida en enero 2009. Protagonizada por Verónica Sánchez y Vicente Romero en los papeles de los padres de Marta, la serie cuenta con el apoyo de la familia de la víctima, cuyo cuerpo aún no ha aparecido.

Netflix ha anunciado que ya ha arrancado el rodaje de la ficción dirigida por Carlos Sedes, Laura Alvea y José Ortuño, además de compartir la primera imagen del set.

En la instantánea se puede ver a Sánchez y a Romero encarnando a Eva Casanueva y Antonio del Castillo, respectivamente, en una rueda de prensa. Junto a ellos, completan el reparto Blanca Portillo, Vicente Romero, María León, Paco Tous y Hugo Welzel.

Comienza el rodaje de ‘En el nombre de Marta’, una miniserie que adapta a ficción el caso que conmocionó a la sociedad española. Protagonizada por Blanca Portillo, Vicente Romero, Verónica Sánchez, María León, Paco Tous y Hugo Welzel, y con el apoyo de la familia de Marta del… pic.twitter.com/iYEbnb9Wh8 — Netflix España (@NetflixES) April 21, 2026

En el nombre de Marta está compuesta por seis capítulos que narran los hechos reales del caso en el que Miguel Carcaño fue condenado por el asesinato de la joven a 21 años y tres meses de cárcel. El cuerpo de Marta sigue sin aparecer 17 años después.

La serie reconstruye todo lo sucedido desde el día de la desaparición: las primeras investigaciones, los cambios de versión de Carcaño y sus cómplices, el juicio mediático o la búsqueda incesante del cuerpo. Pero, sobre todo, replica la lucha pública de la familia por no permitir que el caso quede impune.

"El 24 de enero de 2009, Marta del Castillo, una joven sevillana de 17 años, desaparece tras salir de casa para encontrarse con Miguel Carcaño. En pocas horas, lo que parecía una escapada adolescente se convierte en una tragedia nacional. Lo que sigue es una pesadilla para su familia: versiones contradictorias, confesiones falsas, un cuerpo que nunca aparece y una justicia que, a pesar de las condenas, nunca logra ofrecer consuelo", adelanta la sinopsis oficial de la miniserie creada y escrita por Ramón Campos, Gema R. Neira, Salvador S. Molina, Curro Serrano y David Orea Arribas.

Netflix ya estrenó en 2021 ¿Dónde está Marta?, una miniserie de tres capítulos que analizaba el caso. Partiendo de la noche del 24 de enero de 2009 en la que desapareció la joven, la ficción contaba con el testimonio de familiares, amigos y policías para explorar las contradicciones de los implicados y la búsqueda del cuerpo.