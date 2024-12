Carmen Machi, Tristán Ulloa e Ivana Baquero protagonizan La viuda negra, la película sobre el crimen de Patraix

MADRID, 4 Dic. (CulturaOcio) -

La viuda negra, la nueva película de Netflix basada en la historia del conocido caso del asesinato acontecido en el barrio valenciano de Patraix en 2017 estará protagonizada por Carmen Machi, Tristán Ulloa e Ivana Baquero. Además, la plataforma ha revelado las primeras imágenes de esta nueva producción del tándem entre la plataforma y el guionista Ramón Campos, responsables de las miniseries El caso Asunta y El caso Alcàsser.

La actriz Ivana Baquero es la encargada de dar vida a María Jesús Moreno Cantó, más conocida como Maje, mientras que Tristán Ulloa interpreta Salva en esta nueva película de Bambú Producciones para Netflix.

Carmen Machi completa el reparto principal de este nuevo proyecto dirigido por Carlos Sedes (El verano que vivimos) que se encuentra en fase de rodaje en Valencia. Las imágenes ofrecen un primer vistazo a las caracterizaciones de los actores en el set de grabación.

"Agosto de 2017. En un aparcamiento de Valencia aparece el cadáver de un hombre, acuchillado siete veces. Todo apunta a un crimen pasional. El Grupo de Homicidios de la ciudad, con una veterana inspectora al frente, arranca una investigación a contrarreloj que pronto los conduce a una sospechosa que nadie esperaba: Maje, la joven viuda, dulce y serena, que llevaba casada con la víctima menos de un año", reza la sinopsis ofrecida por el servicio de streaming.

Ramón Campos, creador de El caso Asunta y productor ejecutivo de este nuevo largometraje, comenta: "¿Por qué una persona considera que es mejor cometer un asesinato que divorciarse? Esta fue la pregunta que me asaltó cuando leí por primera vez una noticia sobre el crimen de Maje y Salvador".

"Durante estos años hemos intentado desentrañar la respuesta y creemos haber entendido, que no comprendido, de por qué Maje decidió manipular a Salvador para asesinar a quien sin duda era una buena persona. Porque esta película no es sobre la víctima. Es sobre los asesinos. Porque a veces la respuesta a nuestros actos no está en quienes somos, sino en de dónde venimos", adelantó el guionista de series como Fariña o El caso Alcàsser.