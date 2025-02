Alocado tráiler de Los aitas: "Padre ochentero, implicación cero"

MADRID, 11 Feb. (CulturaOcio) -

Los aitas, la nueva película de Borja Cobeaga, director de títulos como Pagafantas o Fe de Etarras y guionista de 8 apellidos vascos, llegará a las salas el próximo 21 de marzo. A poco más de un mes de su estreno, el filme protagonizado por Quim Gutiérrez y Juan Diego Botto ha lanzado un tráiler que presenta a un grupo de padres de los años 80 acompañan a sus hijas a una competición de gimnasia en Berlín.

El adelanto, de un minuto y medio de duración, comienza con el personaje de la ganadora del Goya mejor actriz revelación Laura Weissmahr por Salve María, que interpreta a una joven profesora de educación física que les recuerda a los padres la necesidad de un adulto responsable en el viaje. "Yo no cuento como adulto responsable", les dice, a lo que responde el personaje de Botto: "Yo tampoco". "Claro que podéis, si estáis en el paro", zanja la discusión la profesora, ante la reticencia de los progenitores.

Es entonces cuando se suceden multitud de escenas que adelantan lo difícil que les resulta a los cuatro protagonistas actuar como adultos responsables. "Sois todos unos blandos", le dice uno de los padres a los alumnos, haciendo referencia a lo fácil que lo tienen los jóvenes de ahora. "Los únicos que os estáis quejando por los bocadillos sois vosotros", responden las niñas, dejando a los adultos evidencia.

"En la periferia obrera del Bilbao de finales de los 80, un equipo infantil de gimnasia rítmica se prepara para participar en un campeonato que se celebrará en Berlín. Ante la imposibilidad de que las madres acompañen a sus hijas, la tarea recaerá en los padres, que no parecen muy interesados en el viaje, ni en ese deporte, ni incluso en sus propias hijas. Será un largo viaje donde descubrirán, mientras cae el muro de Berlín, una nueva manera de ser padres", reza la sinopsis oficial.

Junto al tráiler, también ha salido a la luz el póster oficial de la cinta. En él se ven a los cuatro padres protagonistas, encarnados por Gutiérrez (El cuerpo en llamas), Botto (En los márgenes), Iñaki Ardanaz y Mikel Losada. "Padre ochentero, implicación cero", suscribe el mensaje del cartel.

Cobeaga dirige y firma el guion junto a Valentina Viso (No me gusta conducir, Salve María). "Soy padre y éste es el primer guión que escribo sobre la paternidad, pero me he dado cuenta de que la historia va sobre todo de ser hijo o hija. De cómo el modelo de paternidad cambió entre la generación de mi padre y la mía", afirma director.

Junto a los actores mencionados, completan el reparto de Los aitas Ramón Barea (Cinco Lobitos) y las jóvenes Sofía Otero, Irati Goitia Arraibi, Mara Garcés Renedo, Vera López Monreal, Irati García Pérez y el actor Aitor Sanz Álvarez, que interpretan a las niñas protagonistas. El filme es una producción de Inicia Films, BTeam Prods, Sayaka Producciones y Despadres AIE en coproducción con la empresa belga UMEDIA y con el apoyo de ICEC, Movistar+, RTVE, EITB, TV3, ICAA y Gobierno Vasco.