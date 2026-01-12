Todos los partidos del Open de Australia, el primer Grand Slam del año, en HBO Max y Eurosport

Archivo - Pistoletazo de salida para el tenis, el Open de Asutralia llega a HBO Max y a Eurosport - GETTYIMAGES - Archivo

MADRID, 12 Ene. (CulturaOcio) -

El Abierto de Aautralia, el primer Grand Slam del año, acogerá a las mejores raquetas del planeta, con Jannik Sinner y Madison Keys buscando revalidar sus títulos. Del 18 de enero al 1 de febrero, con un equipo liderado por Àlex Corretja y Antonio Arenas, HBO Max y Eurosport volverá a ofrecer todos los partidos del torneo disputado en Melbourne, además de la ronda clasificatoria, que también estará disponible en exclusiva en la plataforma de streaming a partir de este 12 de enero.

Los canales de TV de Eurosport se suman a la fiesta del tenis y ofrecerán más de 250 horas de cobertura televisiva en directo del torneo, incluyendo los principales partidos y con especial atención a los encuentros disputados por la 'Armada española' liderada por Carlos Alcaraz y Paula Badosa.

Los clientes de los principales operadores de televisión de pago en España podrán seguir los encuentros que se disputen en la pista central de Melbourne en ultra alta definición a través del canal Eurosport 4K, que ofrecerá en directo los partidos que se jueguen en la emblemática Rod Laver durante todo el torneo.

La amplia cobertura de Eurosport del Abierto de Australia 2026 arrancará en la madrugada del 18 de enero y, cada día durante todo el torneo, los aficionados podrán seguir un resumen de la actualidad de la jornada antes de conectar en directo con las pistas del Melbourne Park.

Y, como en cada Grand Slam, Eurosport completa su amplia cobertura de la competición con la emisión diaria en directo en Eurosport 1 y en streaming en HBO Max al finalizar cada jornada de Pasando Bolas (desde las 14.00H), el espacio presentado por Àlex Corretja y Antonio Arenas que ofrecerá el mejor análisis, resúmenes, entrevistas con los protagonistas y cada detalle de la competición.

Junto a Corretja y Arenas, el equipo encargado de trasladar toda la emoción del Abierto de Australia 2026 a los espectadores lo completan Marc López, Carla Suárez Navarro, Anabel Medina, Jordi Arrese y las leyendas internacionales del mundo del tenis Mats Wilander, John McEnroe, Barbara Schett, Tim Henman y Jim Courier entre muchos otros.