Titans: Starfire exhibe nuevo y espectacular traje de la 3ª temporada

MADRID, 23 Nov. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de 'Titans' ('Titanes') sigue en marcha, la primera que llegará a HBO Max en Estados Unidos. Una nueva tanda de episodios en el que Starfire (Anna Diop) experimentará un cambio total, al menos en lo que se refiere a su aspecto, pues la superheroína lucirá un traje completamente nuevo.

La cuenta oficial de la serie en Estados Unidos ha compartido unas fotografías en las que se muestra la nueva apariencia de la poderosa heroína. Aunque son artes conceptuales, puede apreciarse un cambio completo de peinado, con la superheroína luciendo una melena más similar a la que lleva en los cómics.

La tercera temporada tenía previsto estrenarse este 2020. Sin embargo, la pandemia del coronavirus ha provocado un retraso completo en la producción, que recién pudo retomar el rodaje a recientemente. Toronto vuelve a ser la ciudad elegida para filmar la ficción, cuyos nuevos episodios se estrenarán a lo largo de 2021.

