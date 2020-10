Primeras imágenes de Capucha Roja (Red Hood) en la 3ª temporada de Titans

MADRID, 26 Oct. (CulturaOcio) -

La historia de Jason Todd es uno de los capítulos más oscuros y violentos de Batman. Y parece que la 3ª temporada de Titans está preparándose para adaptarla en imagen real. Porque HBO Max ha publicado las primeras imágenes de Capucha Roja (Red Hood), la identidad del antihéroe sin escrúpulos antes conocido como Robin.

Tal y como se reveló en la DC FanDome, en la temporada 3 de Titans, los héroes titulares volverán a Gotham City donde "se reunirán con viejos amigos y enfrentarán nuevas amenazas". Es justo en ésta categoría donde encaja Jason Todd, que la última vez que apareció en la serie huyó con su moto tras ver cómo el cuerpo de Donna Troy era transferido a Thermyscira.

En los nuevos episodios, Jason adoptará su identidad como Capucha Roja en su afán por destruir a su antiguo equipo. Y al juzgar por las primeras imágenes, será completamente fiel a los cómics, al menos en apariencia.

