Those About to Die ya tiene fecha de estreno en España

Those About to Die ya tiene fecha de estreno en España - PEACOCK / PRIME VIDEO

MADRID, 8 May. (CulturaOcio) -

Those About to Die es la nueva serie de Roland Emmerich, responsable de títulos como Independence Day o 2012. Protagonizada por el oscarizado Anthony Hopkins, la ficción ambientada en el mundo de los gladiadores del Imperio Romano llegará a Prime Video el 19 de julio.

La ficción, inspirada en la novela homónima de Daniel Mannix, está producida por el servicio de streaming estadounidense Peacock, que estrenará la serie un día antes, el 18 de julio, en el país norteamericano. Los diez episodios que conforman el drama histórico llegarán a España a través de Prime Video. De la misma manera, a través de la plataforma de Amazon, se podrá ver en otros países del continente europeo.

Asímismo, el drama sobre gladiadores aterrizará en Australia, Nueva Zelanda, Canadá, India y África Subsahariana el mismo día que en España y el resto de Europa.

Those About to Die sigue los pasos de Vespasiano, encarnado por Hopkins, que gobernó entre los años 69 y 79 D.C, ascendió al poder tras la muerte de Nerón y es conocido por su papel en la primera guerra judeo-romana y por financiar el Coliseo.

Este anfiteatro será clave en la ficción, puesto que el mismo título hace referencia a la popular frase que los gladiadores pronunciaban antes de luchar: 'Ave, Caesar, morituri te salutant', es decir, 'Ave, César, los que van a morir te saludan'.

"Panem et Circenses - Pan y circo, Roma, año 79 D.C.: El centro del Imperio Romano es la ciudad más rica del mundo, y existe una gran afluencia de esclavos obreros del creciente imperio para encargarse del trabajo. Se mantiene a raya a población romana (aburrida, inquieta, y cada vez más violenta) gracias a dos cosas: comida gratis y entretenimiento espectacular, en forma de carreras de carruajes y luchas de gladiadores.

Those About to Die indaga en el mundo de los juegos, un mundo caracterizado por la sed de sangre, codicia por el dinero, ansias de poder, y corrupción. Las carreras en el Circus Maximus están controladas por cuatro autoridades propiedad de la aristocracia, las facciones Azul, Roja, Blanca y Verde, y las acciones de esas facciones son lo más valioso en Roma.

Cuando el gusto del pueblo por el entretenimiento se vuelve más sanguinario, se diseñará un estadio especialmente para los combates de gladiadores: el Coliseo. La escala del estadio y los combates entre gladiadores y animales será enorme, así como el inframundo del floreciente negocio de las apuestas", reza la sinopsis oficial de la serie.

Además de contar con el ganador de dos Oscar, Hopkins, como el Emperador Vespasiano, el reparto incluye a Iwan Rheon (Juego de Tronos) como Tenax, Tom Hughes (Victoria) como Tito Flavio, Sara Martins (Crimen en el paraíso) como Cala, y Jóhannes Haukur Jóhannesson (Juego de Tronos) como Viggo, Jojo Macari (Sex Education) como Domiciano, Gabriella Pession (Crossing Lines) como Antonia, Dimitri Leonidas (Renegados) como Escorpo, Emilio Sakraya (60 minutos) como Zenón, Moe Hashim (Ted Lasso) como Kwame y Rupert Penry Jones (Whitechapel) como Marsus, entre otros.