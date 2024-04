Anthony Hopkins promete luchas dentro y fuera del Coliseo en el tráiler de Those About to Die

Tráiler de Those About to Die, la serie de gladiadores protagonizada por Anthony Hopkins

MADRID, 8 Abr. (CulturaOcio) -

Más de un año después del fichaje de Anthony Hopkins por Those About to Die (Los que van a morir), la serie de gladiadores ya tiene su primer tráiler. La ficción de Roland Emmerich, responsable de títulos como Independence Day o 2012, estará disponible con sus diez episodios en Peacock a partir del 18 de julio para el público estadounidense. En España, Those about to Die llegará de la mano de Prime Video, aunque todavía no tiene fecha de estreno.

"El relato de la historia no es sino una historia de guerras. No sólo las que se libran en los campos de batalla, las que se libran con susurros en los palacios o ante las multitudes en las arenas", declara la solemne voz de Hopkins, que en esta serie encarna al emperador Vespasiano, en el breve teaser.

Vespasiano, que gobernó entre los años 69 y 79 D.C, ascendió al poder tras la muerte de Nerón y es conocido por su papel en la primera guerra judeo-romana y por financiar el Coliseo. Este anfiteatro será clave en la ficción, puesto que el mismo título hace referencia a la popular frase que los gladiadores pronunciaban antes de luchar: 'Ave, Caesar, morituri te salutant', es decir, 'Ave, César, los que van a morir te saludan'.

"La serie presenta un conjunto de personajes diversos a través de las muchas capas de la sociedad romana, donde los deportes, la política y los negocios se cruzan y colisionan", reza la sinopsis de Those About to Die, inspirada en la novela homónima de Daniel Mannix, según señala The Wrap.

Junto a Hopkins, completan el reparto de la ficción David Wurawa, Iwan Rheon, Sara Martins, Tom Hughes, Jojo Macari, Moe Hashim, Johannes Haukur Johannesson, Rupert Penry-Jones, Gabriella Pession, Dimitri Leonidas y Emilio Sakraya, entre otros.