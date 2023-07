The Walking Dead: Revelada la sinopsis oficial del spin-off de Rick y Michonne

MADRID, 7 Jul. (CulturaOcio) -

Tras la desaparición de Rick Grimes (Andrew Lincoln) en la temporada 9 de The Walking Dead, Michonne (Danai Gurira) ha estado buscando al protagonista incansablemente, dejando incluso atrás a Judith para dar con su paradero. La historia de la pareja continuará en un spin-off del que ya se conoce la sinopsis.

"La historia de amor de Rick Grimes y Michonne ha cambiado por un mundo cambiado. Separados por la distancia. Por un poder imparable. ¿Podrán encontrarse y saber quiénes eran en una situación diferente a cualquier otra que hayan conocido?", reza la sinopsis de la serie, titulada oficialmente The Walking Dead: Rick & Michonne.

In 2024, the story of Rick and Michonne Grimes continues in “The Walking Dead: Rick & Michonne”#TWDRickAndMichonne pic.twitter.com/U2muA41Ntd — The Walking Dead World (@TWalkingDWorld) July 3, 2023

Este "poder imparable" del que habla la sinopsis probablemente sea la CRM, la organización que se llevó a Rick en helicóptero en la temporada 9 de TWD y de la que trataba de huir al final de la serie principal.

Su objetivo principal parece ser tomar el control donde puedan en todo el país y, al mismo tiempo, desarrollar métodos para combatir a los zombies y al virus. Es probable que la ficción también revele por qué Rick no pudo regresar a Alexandria, y el significado detrás del texto japonés tallado en un teléfono que Michonne encontró en la temporada 10 de The Walking Dead.

Por el momento no se sabe si The Walking Dead: Rick & Michonne tendrá más temporadas, pero el universo TWD sí contará con más spin-offs. De esta manera, todo apunta a que la serie protagonizada por Lincoln y Gurira servirá para dar más detalles sobre la CRM, que aspira a convertirse en el gran villano de la franquicia. The Walking Dead: Rick & Michonne tendrá seis episodios y se espera que llegue a AMC en 2024.