The Walking Dead: Dead City revela qué pasó con el hijo de Negan y su mujer

La última temporada de The Walking Dead presentó a Annie (Beth Keener), nueva esposa de Negan (Jeffrey Dean Morgan). En la entrega final, Annie está esperando un hijo de Negan, pero, para sorpresa de los fans, no aparece en TWD: Dead City. El spin-off ha resuelto por fin qué fue de ella, así como del hijo de ambos.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En Dead City 1x03, Negan explica que, después de los hechos del final de The Walking Dead, Annie y él se mudaron al norte, hacia New Babylon. Una vez allí, Annie fue víctima de un asalto, lo que hizo que Negan se vengara de los cinco hombres involucrados, convirtiéndose en un fugitivo buscado por las autoridades de New Babylon. A raíz del incidente, Negan decidió enviar a Annie y a su hijo, llamado Joshua, a Missouri.

Aunque Negan ha explicado el motivo de la ausencia de su familia, no revela por qué él no está con ellos en Missouri. Además, la decisión de Negan es aún más incomprensible por el hecho de que ha decidido tomar bajo su protección a Ginny. Es posible que Negan se haya separado de Annie y su hijo para evitar que fueran atacados por New Babylon. Al no seguir a su familia, Negan estaría alejándoles del punto de mira.

Atendiendo a la evolución de Negan en las cinco últimas temporadas de The Walking Dead y su arco de redención, Negan también podría haber decidido separarse voluntariamente de Annie y Joshua por su sentimiento de culpa. Además de sentir que podría haber hecho algo más para evitar el asalto, su venganza no hizo más que empeorar la situación para su familia.

La razón por la que Negan se separó de su familia cambia por completo su final en The Walking Dead. Aunque Jeffrey Dean Morgan no apareció en el salto temporal de la temporada 11 de The Walking Dead, se escucha su voz narrando una carta escrita a Judith. El tono de la carta era esperanzador e implicaba claramente que había pasado página y había encontrado la paz junto a su nueva familia.

Sin embargo, el asalto sufrido por Annie habría vuelto a desestabilizar a Negan, que una vez más se habría visto obligado a luchar para sobrevivir. Lo que se suponía que era un final feliz para Negan resultó ser en realidad el inicio de otro enfrentamiento con una nueva comunidad.