The Walking Dead pide perdón por un insulto misógino de Negan

MADRID, 26 Jun. (CulturaOcio) -

La industria cinematográfica y televisiva es cada vez más cuidadosa con las representaciones de ciertos colectivos, a la vez que trata de romper con prejuicios, cualquier tipo de discriminación y con los cánones de belleza preestablecidos. Es por eso que Scott Gimple, showrunner de The Walking Dead, tuvo que disculparse en una ocasión con una de las actrices del reparto debido a un insulto que recibió su personaje por parte del villano Negan.

Ann Mahoney dio vida a Olivia, encargada de racionar alimentos y armas a los residentes de Alexandria. En la temporada 7 Negan se dirige a Rick y hace un comentario sobre ella. "Tienes a una mujer gorda a cargo de las raciones, ¿verdad?", dice el villano.

A raíz de esta frase, Gimple se vio obligado a llamar a la actriz y pedirle disculpas, tal como ella misma relató en el podcast Talk Dead To Me. "Gimple me llamó y me dijo: 'Solo quiero que sepas que lamento esa frase, pero Negan es un imbécil y dice cosas de imbécil. Pero ninguno de nosotros piensa en ti de esa manera. Solo demuestra a todos lo misógino que es", esgrimió.

Esa frase fue tomada del número 103 del cómic de Robert Kirkman. En otro pasaje de The Walking Dead Negan también insulta a Olivia directamente en el episodio 7 de la temporada 7, donde hace otro comentario grosero sobre su peso. Cuando Olivia le dice a Negan que Alexandria no tiene recursos y está "prácticamente hambrienta", él señala hacia su cuerpo y le dice: "¿Tú? Con 'prácticamente' quieres decir 'no realmente'".

Sin embargo, Mahoney aclaró que Jeffrey Dean Morgan "fue encantador" y bromearon durante el rodaje sobre ello. "Ese es mi trabajo como actriz, ¿verdad? Que me ofendan. Y eso duele cuando la gente lo dice, pero en realidad se lo dicen a Olivia", señaló.