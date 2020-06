Rockefeller Plaza se autocensura y retira cuatro capítulos por blackface

MADRID, 23 Jun. (CulturaOcio) -

Tras la eliminación de Lo que el viento se llevó del catálogo de HBO Max, ahora le ha tocado el turno a Rockefeller Plaza (30 rock). NBCUniversal retirará cuatro episodios de la comedia por incluir blackface, es decir, actores blancos que se pintan la cara de negro para interpretar personajes de esa raza.

Tina Fey, una de las creadores y protagonistas de la serie, ha lanzado un comunicado explicando su decisión. "A medida que nos esforzamos por mejorar en lo que respecta a la raza en Estados Unidos, creemos que estos episodios con actores con maquillaje cambiando su raza se deben sacar de circulación", escribió Fey.

"Ahora entiendo que la intención no es un pase libre para que las personas blancas usen estas imágenes. Pido disculpas por el dolor que han causado. En el futuro, ningún niño amante de la comedia tendrá que tropezar con esto”, dijo.

Tal como indica el comunicado, la decisión ha sido tomada por Fey junto al co-creador Robert Carlock, y NBCUniversal ha aceptado su propuesta.

Dos de los capítulos de Rockefeller Plaza (30 rock) mostraban al personaje de Jane Krakowski, Jenna, con la cara pintada de negro; se trata de Believe in the Stars de la tercera temporada y Christmas Attack Zone de la sexta temporada. El tercer episodio, una entrega en directo de la sexta temporada titulada Live From Studio 6H, presenta a Jon Hamm también con la cara pintada. El cuarto episodio que se retiró es la versión de la Costa Este del primer capítulo en directo de la ficción.

Rockefeller Plaza no es la primera ficción que debe ser modificada por esta razón. Recientemente la comedia británica Little Britain fue eliminada del catálogo de Netflix y BBC iPlayer por este mismo motivo.