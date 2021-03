The Walking Dead: Norman Reedus avisa que "la relación entre Daryl y Leah no es lo que parece"

Daryl y Leah en The Walking Dead

Daryl y Leah en The Walking Dead - AMC

MADRID, 9 Mar. (CulturaOcio) -

Los espectadores de The Walking Dead descubrieron en el episodio 10x18 qué había hecho Daryl durante los seis años que dura el salto temporal de la temporada 9. El superviviente se retiró a vivir al bosque y allí conoció a Leah, con quien mantiene una relación sentimental. Ahora Norman Reedus ha dado nuevas pistas sobre este romance, asegurando que "no es lo que parece".

"Fue interesante porque he estado luchando para que algo así sucediera desde el primer día", dijo Reedus a Entertainment Weekly sobre la primera historia romántica de Daryl en diez temporadas. "Y yo estaba como: 'Por favor, no me juntes con nadie. ¡Todos se van a enfadar!'", apuntó.

A pesar de las reacciones a Daryl y Leah de los fans, algunas de ellas negativas, Reedus ha dejado caer de que aún hay más historia por venir. "Me desperté esta mañana con muchos mensajes que decían: '¿Cómo puedes estar con ella? ¿Qué te pasa?'. Y yo digo: 'Bueno, no es realmente lo que parece'", adelantó.

"Hablamos un poco al respecto. Estaba muy nervioso. Y nunca se sabe qué esperar con esas cosas", agregó Reedus sobre la primera historia de amor de Daryl. "Así que solo quería ser fiel a Daryl y, dependiendo de lo que suceda después, tienes que interpretarlo de cierta manera o, de lo contrario, podría no funcionar", relató.

Lynn Collins, quien da vida a Leah, también ha hablado sobre el futuro de esta relación, afirmando que la superviviente, ahora desaparecida, volverá a la serie. "Quería manejarlo con mucho tacto. Sé lo que piensa la gente. Sé lo que escucho. Sé lo que mi personaje pensaría al respecto. Y no sé si estaba cien por cien preparada para ello, pero aún queda más por ver", concluyó Reedus.