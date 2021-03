La nueva pareja de The Walking Dead indigna a sus fans: “Daryl ni con Leah ni con Connie, lo quiero con Carol”

MADRID, 8 Mar. (CulturaOcio) -

The Walking Dead ha desvelado la historia de Daryl durante el salto temporal en el episodio 10x18, titulado Find Me. La ficción ha revelado que el superviviente pasó un tiempo solo en el bosque y encontró el amor, algo que no ha gustado a los fans de Daryl y Carol.

En su tiempo en el bosque Daryl conoce a Leah, una mujer que vive en una cabaña con su perro. Daryl confiesa que está buscando a Rick y, tras pasar varios meses juntos, tiene que decidir entre quedarse con Leah o regresar a Alexandria y seguir buscando al exlíder.

Daryl está listo para irse cuando Carol aparece. "Quiero que encuentres algo de paz. No quiero perderte aquí, ¿de acuerdo? No quiero perderte porque no sabes cuándo parar", le dice ella. El protagonista vuelve a la cabaña, pero Leah ya no está, dejando en el aire un posible reencuentro. La serie también muestra la situación de Daryl en el presente, con la cabaña todavía vacía y sin rastro de Leah.

El nuevo interés amoroso de Daryl ha revolucionado a los fans, que han compartido su opinión en Twitter. "Creo que la relación de Daryl y Leah continuará, algo sucedió para que ella se fuera, creo que Daryl y Leah se reunirán en la temporada 11 o en el spin-off. Me gustan mucho Daryl y Leah", comentó una fan.

"Opinión impopular. Me gustaron Leah y Daryl. Él ha demostrado que es capaz de tener una relación adulta, emocional y física que no habíamos visto antes. Creo que era necesario demostrar que está ahí y que es posible. Todo lo que ha pasado lo convierte en quien es ahora", opinó una tuitera.

I can feeling of Daryl and Leah relationship will be continued, something happen her or she leaving, I believe Daryl and Leah will reunite on Season 11 or spinoff show. I really like Daryl and Leah so much. #TWD #TheWalkingDead @WalkingDead_AMC — Heemy101 (@ShyheemGlover12) March 6, 2021

🚨Unpopular Opinion🚨

I liked Leah & Daryl. It showed he's capable of an adult, emotional and physical relationship we had not seen before. I think it was necessary to show it's there, and possible. Everything he's been thru makes him who he is - now. #TWDSpoilers #TWD1018 — ɛʐɛӄɨɛʟ քǟʏȶօռ - ֆɦɛ/ɦɛʀ 😷 (@EzekielsPayton) March 7, 2021

Yo no puedo mas de amor con Leah y Daryl. Perdón connie pero estos dos me dejaron 😍😍😍😍😍😍😍#TheWalkingDead — K a R e n. (@KarenAicardo) March 5, 2021

Lo que me ha gustado la relación de Daryl y Leah no es normal. Y el baby Dog 🥺😭 #TWD — Alex Peletier (@AlexTarrazo) March 8, 2021

Enamorada de Daryl y Leah #TWDUniverse 💘 — Vitti💚 (@MaaVistue) March 5, 2021

Sin embargo, también hubo muchos espectadores que no se mostraron contentos con esta nueva trama. "He intentado darle una oportunidad, pero no puedo conectar con Leah y Daryl. Todas sus escenas eran muy incómodas", opinó un seguidor.

I tried to give it a fair chance but for the life of me I cannot get into Leah and Daryl. All of their scenes just felt mad awkward. pic.twitter.com/DzUHZZ73NP — Kaylaˣ (@KoryWylie) March 7, 2021

No quiero a DARYL con LEAH, ni con CONNIE, ¡LO QUIERO CON CAROL! ¡TODOS LOS FANS NO LOS MERECEMOS! Estoy full molesta y celosa #TheWalkingDead #TWD pic.twitter.com/GH0uH49rra — KleberlyM 💋 (@KleberlyM) March 8, 2021

voy a enojarme cuando vea escenas d Daryl y Leah 🧍🏻‍♀️ — karo (@kosperfect) March 4, 2021

Me vas a decir que DARYL que se desvive por su familia, que los ama con tanta incondicionalidad y da la vida por ellos, VA A DEJARLOS POR ALGUIEN QUE CONOCIÓ POR UNOS MESES? NO, EL DARYL QUE CONOCEMOS LE HUBIESE DICHO A LEAH QUE SE UNA CON SU FAMILIA #TheWalkingDead — anto (@antoxlauren) March 8, 2021

Me encantaría que Leah en la S11 tras observar a Carol y Daryl, le pregunte:



L: ¿Estás enamorado de Carol, ¿verdad? — 🦋 Sandra 🦋 (@s2ndr1t9) March 5, 2021

"Lo que para Daryl y Carol (Melissa McBride) empieza como una posible aventura para cerrar heridas toma un cariz totalmente diferente cuando se encuentran con una vieja cabaña. Le recuerda a Daryl los años en los que dejó el grupo después de que Rick (Andrew Lincoln) desapareciera. En esta ocasión, revive que lo único posible era el Apocalipsis", reza la sinopsis oficial del episodio, que se emite en España este lunes 8 de marzo.