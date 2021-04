The Walking Dead: Jeffrey Dean Morgan explica el final de la temporada 10 y esa risa de Negan

MADRID, 6 Abr. (CulturaOcio) -

The Walking Dead ha cerrado su temporada 10 con Here's Negan (Aquí está Negan), episodio que gira en torno al personaje interpretado por Jeffrey Dean Morgan. El actor ha dado las claves del desenlace, que indaga en el origen del villano y su enfrentamiento con Maggie.

Después de ser desterrado por Carol (Melissa McBride) por su tensión con Maggie (Lauren Cohan) en Alexandria, Negan (Morgan) recuerda a su fallecida esposa, Lucille (Hilarie Burton Morgan). Cuando Negan regresa a Alexandria, Carol le advierte de que Maggie planea matarlo. En los últimos segundos de la temporada, Negan y Maggie se miran fijamente mientras él sonríe.

"Eso queda abierto a la interpretación. Tengo que decir que eso realmente sucedió porque Melissa y yo nos estábamos divirtiendo en ese momento. Me estaba riendo por su culpa, lo estábamos pasando bien entre una toma y otra", explicó el actor a Entertainment Weekly.

Tal como reveló el intérprete, Negan termina su breve exilio porque "no es un tipo que pueda estar solo en una cabaña". "Así que cuando regrese y tome la decisión de regresar, no se inclinará ante Maggie. Se enfrentará a ella. Creo que esa pequeña sonrisa para Maggie es solo su forma de decirle: 'No estoy huyendo de esto. No estoy huyendo de ti y aquí estoy'. No sé si tiene algo de malicioso. Simplemente me estaba divirtiendo", aclaró.

"Creo que después de todo lo que acababa de pasar, reviviendo su pasado, estaba ansioso por sacar una sonrisa. Negan es muy inapropiado a veces. Esa probablemente fue una sonrisa inapropiada, pero de alguna manera funcionó. Lo hice de otras maneras también. También lo hice mucho menos jovial, pero los editores sintieron lo mismo que yo. Angela Kang decidió que una sonrisa lo deja un poco más abierto a la interpretación", aclaró el actor.

The Walking Dead se despedirá con su temporada 11, que llegará a AMC el próximo 22 de agosto.