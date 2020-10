The Walking Dead: Greg Nicotero explica el cliffhanger final y sus planes para la última temporada

¿Cuándo se estrenan los capítulos finales de la temporada 10 de The Walking Dead?

¿Cuándo se estrenan los capítulos finales de la temporada 10 de The Walking Dead? - AMC

MADRID, 17 Oct. (CulturaOcio) -

The Walking Dead emitió su capítulo 10x16 y, como era de esperar, ha terminado dejando en el aire el destino de los supervivientes. La ficción regresará en enero de 2021 pero, hasta que vuelva la producción, el productor ejecutivo Greg Nicotero ha explicado algunos detalles sobre el final y ha dado las claves de la que será la última temporada de la ficción.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En los minutos finales de A Certain Doom, el grupo de Eugene se encuentra con unos soldados nunca antes vistos. Este ejército está armado y ataviado con una armadura blanca. El grupo es de la Commonwealth, una próspera comunidad asentada en Ohio en los cómics, pero aparentemente ubicada en Virginia en la serie de televisión.

"La mayor parte de mi trabajo en The Walking Dead durante 10 años ha sido zombies, asesinatos y destripamientos. Luego tuvimos a Shiva y fue muy divertido porque era diferente. Y luego, de repente, cuando comenzamos a diseñar la armadura de Commonwealth, creo que el desafío era tomar la obra de Robert Kirkman y Charlie Adlard y adaptarla. Hay ciertos aspectos del cuerpo humano que tienen que poder moverse, pero la forma en que se diseñó y dibujó la armadura, tuvimos que adaptarla a algo que era tridimensional y real. Estaba realmente emocionado de conseguir hacer algo diferente para la serie", explicó Nicotero a Comicbook.com.

"Solo hicimos ocho trajes y lo que hicimos fue enviar las medidas a nuestra gente de casting", explicó. "En realidad diseñamos la armadura para que se ajustara a un cierto tamaño de cuerpo, la imprimimos en 3D y luego la moldeamos. Cuando filmamos esa escena, solo teníamos ocho trajes, pero queríamos que pareciera que había más, así que apagamos la cámara y luego un par de tipos entran corriendo desde una dirección, cortamos y luego colocamos los mismos ocho tipos que vienen de otra dirección. Y cuando juntas todas esas piezas en una toma, parece que hay como 18 o 20 de ellos corriendo en el grupo", argumentó.

El productor ejecutivo también dedicó unas palabras al elenco. "Todos y cada uno de los actores que vieron el episodio me llamaron y me dijeron: 'Esto es increíble. Qué gran episodio'. Creo que lo hemos dejado perfectamente preparado para que la serie continúe. No podría estar más agradecido con el elenco y el equipo por mantener su nivel de compromiso episodio tras episodio después de tanto tiempo", admitió.

Son 30 los episodios que quedan antes de que la serie llegue a su fin. Nicotero no pudo revelar demasiados datos sobre el final de la historia, aunque dio algunas pinceladas. "Creo que Angela Kang y los guionistas han hecho un gran trabajo al mantener la frescura de The Walking Dead", afirmó Nicotero sobre el futuro de la producción.

"Cuando Samantha Morton y Ryan Hurst se unieron y presentamos a los Susurradores, realmente sentí que la serie había tomado algo de impulso. Sé que eso es primordial, que realmente mantiene el pulso, especialmente ahora que sabemos hacia dónde se dirige la historia. Creo que la audiencia intuye que tenemos claro cómo terminará la serie. Creo que eso también significa que todas las apuestas están cerradas y podemos concentrarnos en que la última tanda de episodios se centre en los personajes y los lleve a un gran lugar que la gente sienta como un final satisfactorio", señaló.