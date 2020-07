The Walking Dead: Andrew Lincoln intentó impedir la muerte de un personaje en la temporada 3

MADRID, 18 Jul. (CulturaOcio) -

The Walking Dead ha sorprendido a sus fans con las inesperadas muertes de algunos de sus protagonistas. Andrew Lincoln, quien encarnó a Rick Grimes, trató de impedir que mataran a uno de los personajes en la tercera temporada, tal como ha revelado el actor que lo interpretó.

Aparentemente Andrew Lincoln quería mantener vivo a Axel, personaje de Lew Temple. Sin embargo, su propuesta no se cumplió. "Andrew Lincoln fue a los productores y les dijo: 'Creo que estamos cometiendo un error aquí, no hagamos esto todavía'", rememoró Temple en una entrevista con KyTalk Live. Los guionistas y productores se reunieron para discutir su plan de matar a Axel. "Hablaron sobre ello y comenzaron a considerar a otros personajes habituales aparte de Axel", agregó.

Finalmente decidieron no salvar a Axel. "Me avisaron con tres semanas de antelación. En ese momento me pidieron que no hablara sobre ello porque no estaba escrito en piedra. Pensé que Axel iba a ser una parte integral del grupo de supervivientes. Según las novelas gráficas, yo sabía muy bien que él moría, pero pensé que tal vez no iba a llegar tan rápido", relató Temple.

El personaje de Axel fue presentado en el estreno de la temporada 3 en la prisión. Él y otros cuatro supervivientes estaban retenidos en la cárcel cuando conocen al grupo de Rick, que llega en busca de un nuevo refugio seguro. Axel se convirtió en un aliado de confianza para Rick tanto en la serie como en los cómics. Su vínculo fue breve, ya que Axel murió esa misma temporada. Apareció en un total de ocho capítulos.