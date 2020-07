Así era el final original de The Walking Dead en el que Maggie mataba a Negan

Negan en The Walking Dead

Negan en The Walking Dead - AMC - Archivo

MADRID, 12 Jul. (CulturaOcio) -

Robert Kirkman cerró el cómic de The Walking Dead en 2019 y lo hizo cambiando el final original para uno de sus personajes. Negan sobrevivió al desenlace, aunque en un principio el creador había planeado que el villano muriera a manos de Maggie.

En el nuevo tomo Negan Lives!, Kirkman desveló en la sección de cartas cuál era su idea inicial. Aunque el autor quería acabar con el líder de los Salvadores, el dibujante Charlie Adlard le hizo cambiar de idea. "Sé que Negan no iba a durar, así que este tema no ha sido una sorpresa, a diferencia de la saga Andrea, pero aún así es triste verlo ir", comentó Adlard.

Kirkman quería acabar con Negan como parte de la venganza de Maggie por el asesinato de Glenn. "No me convence que Maggie le dispare. ¿Estás tratando de decir que esto eso es lo que quiere hacer, a pesar de que está convencida de que no tiene que dispararle? Simplemente parece un poco forzado", opinó.

El artista destacó el papel de Negan a lo largo de la saga. "Cuanto más conocía a Negan, especialmente en estos últimos años, más deseaba que se hubiera quedado hasta el final. Ojalá la redención hubiera funcionado para él. Esto no es una crítica para vosotros en absoluto, sino más bien una crítica de la literatura y el entretenimiento occidental donde, debido a que la mayoría de nosotros encontramos la pena de muerte aborrecible, la llevamos a cabo en la fantasía", esgrimió.

"El villano occidental se escapa sin morir al final. Nosotros, como audiencia, siempre exigimos el castigo final para los malos. Es una pena que no rompimos el molde con Negan, el más malo de los malos, pero muy lejos del camino de la redención y el perdón, que paga el precio final habitual: la muerte", agregó.

Aunque Negan casi fue asesinado en los cómics, el correo electrónico de Adlard hizo cambiar de idea a Kirkman, que rehizo las últimas seis páginas del tomo 174. Finalmente, Maggie se enfrenta a Negan con la intención de matarlo. En lugar de resistirse, Negan acepta el castigo, pero Maggie decide perdonarle la vida y lo condena a vivir con la culpa de lo que ha hecho.

Al igual que en los cómics, el productor de The Walking Dead, Greg Nicotero, también quería que Maggie matara a Negan en la serie, cosa que tampoco ocurrió. En su lugar, el personaje de Jeffrey Dean Morgan ha sido clave en la temporada 10, infiltrándose entre los Susurradores para acabar con Alpha.