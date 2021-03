Fans de The Walking Dead 10x17 enloquecen con Hershel: "¡Es un mini Glenn!"

MADRID, 1 Mar. (CulturaOcio) -

The Walking Dead ha regresado con sus seis episodios adicionales de la temporada 10. AMC ha emitido el primero de los capítulos, Home Sweet Home, un episodio que ha contado con el regreso de Maggie Rhee (Lauren Cohan) y su hijo, Hershel (Kien Michael Spiller).

Maggie y su hijo Hershel, que ahora tiene ocho años, se reencuentran con Daryl (Norman Reedus) más de siete años después de dejar su hogar en la colonia Hilltop. Maggie se unió a Georgie (Jayne Atkinson) para distanciarse de Negan (Jeffrey Dean Morgan), quien asesinó al padre de su hijo, Glenn (Steven Yeung), durante la guerra de los Susurradores.

Hershel apareció por última vez cuando era un un bebé, interpretado por Peyton Lockridge, en la temporada 9, y los fans han enloquecido tras ver de nuevo al pequeño. Además, muchos han destacado que, al igual que su padre, el pequeño llevaba una gorra.

"De tal padre, tal hijo. Glenn está muy orgulloso de Hershel", comentó un fan. "Literalmente he llorado cada vez que Hershel aparecía en la pantalla. La elección de casting es perfecta y simplemente encarna a su padre en todos los sentidos", aseguró otra tuitera.

Like Father and Like Son. Glenn is very proud of Hershel ❤#TheWalkingDead pic.twitter.com/OULQhEDJ1M — ȥαι⭐ Loves Norman, Jeffrey and Melissa (@Zaicarylnegan) February 22, 2021

I literally teared up every single time Hershel was on the screen. the casting for him is perfect and he just EMBODIES his dad in every single way. I can't 😭😭 #thewalkingdead pic.twitter.com/1vsZVF0nS0 — ky nicole (@kynicole96) February 26, 2021

"¡Qué manera de volver! Me encantó el episodio y ese niño es un mini Glenn. Soy una fangirl de The Walking Dead muy feliz hoy", esgrimió una espectadora. "Bueno, The Walking Dead lo ha vuelto a hacer. Brillante retorno en el episodio 17, muy emotivo. Y ver a Hershel con esa gorra...", apuntó un fan.

What a way to come back! Loved the episode, and that kid is a mini-Glenn! I'm a happy TWD fangirl today! 😊 #TheWalkingDead — Hanako (@fandomhybrid) February 21, 2021

Well #TheWalkingDead , you've done it again!



Brilliance in Episode 17 return - All the feelings!



seeing Hershel Rhee in the hat 😭 https://t.co/CKLrIeUXeV pic.twitter.com/lfPckuYC8m — EtchedInBlood #SSWI (@EtchedInBlood) February 25, 2021

"Oh, Dios mío, es tan mono", aseguró otro espectador sobre el pequeño Hershel.

Hace 5 años Glenn y Maggie conocian al pequeño Hershel en la primer ecografía. Y hoy vimos al pequeño con su mamá y una gorrita como la que usaba su papá 😭 #TheWalkingDead pic.twitter.com/fGKRfW2kNk — anto (@antoxlauren) March 1, 2021

Gran comienzo en este capítulo, Maggie siempre será bienvenida a la serie y su hijo es la foto de Glenn pequeño. Solo falta Rick y Michonne y un final en familia. #TheWalkingDead — Javier (@surjalex) March 1, 2021

El pequeño Glenn Jr jaja igualito al padre #TheWalkingDead pic.twitter.com/tmO4xop93x — Light Kira (@mark_azul5) March 1, 2021

Mientras que el episodio ya se ha visto en Estados Unidos, el capítulo 10x17 se emite en España este lunes 1 de marzo a las 22:00 horas en FOX. "Maggie ha regresado y tiene una historia que no está preparada para compartir, incluso cuando su pasado le pasa factura. Esto tiene que ver con Negan, que estaba por fin en mejor posición. Pero ahora su seguridad vuelve a estar en juego. Maggie no lo ha olvidado ni le ha perdonado. Daryl y Maggie se respetan mientras luchan inesperadamente contra una amenaza invisible y desconocida", reza la sinopsis de la entrega.