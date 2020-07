The Umbrella Academy 2: 10 cosas que debes recordar antes de ver la 2ª temporada

MADRID, 31 Jul. (CulturaOcio) -

Ha pasado aproximadamente año y medio desde que la 1ª temporada de The Umbrella Academy llegara a Netflix, pero los hermanos Hargreeves regresan con nuevos capítulos. Un total de 10 nuevas entregas disponibles desde este viernes 31 de julio en el servicio de streaming.

La 2ª temporada de la serie llevará a los Hargreeves hasta la década de los 60 en Dallas tras escapar del apocalipsis gracias a los poderes de Cinco. Sin embargo, en su salto en el tiempo, se han llevado el fin del mundo con ellos. Si quieren evitar otro Apocalipsis tendrán que volver a reunirse, aunque algunos de ellos ya hayan rehecho su vida.

Pero antes de adentrarse en la nueva aventura, hay 10 claves de la 1ª temporada que merecen ser recordadas para entender en qué situación se encuentran Vanya, Lutter, Klaus, Cinco y el resto de protagonistas.

TODOS ESTÁN VIVOS... ¿INCLUSO BEN?

https://pbs.twimg.com/media/Edn59ziWkAUMYsf?format=png&name=small

Ninguno de los personajes principales perdió la vida en los primeros episodios. Vanya, Allison, Luther, Klaus, Cinco y Diego siguen con vida. El único miembro de los hermanos que falleció hace tiempo fue Ben. Sin embargo, también estará presente en los nuevos episodios gracias a los poderes de Klaus para hablar con los muertos y hacerlos corpóreos temporalmente.

LA MUERTE DE REGINALD HARGREEVES

https://twitter.com/UmbrellaAcad/status/1281694684935598082?s=20

El evento de la 1ª temporada que volvió a reunir a la familia fue la muerte de su padre adoptivo, Sir Reginald Hargreeves. Aunque parecía una muerte accidental, se reveló que todo era un plan del multimillonario para reunir a sus ahijados, ya que sabía que el fin del mundo provocado por Vanya era inminente. El tráiler de la 2ª temporada reveló que los protagonistas se reunirán con una versión más joven de Reginald para evitar el segundo apocalipsis.

LOS PODERES OCULTOS DE VANYA Y EL APOCALIPSIS

https://pbs.twimg.com/media/Edn6L10XkAE3fiz?format=png&name=360x360

Cuando se presenta a Vanya (Ellen Page) parece la única de los Hargreeves que no tiene superpoderes. Sin embargo, resulta ser la más poderosa de los hermanos. Reginald sabía esto, y al no lograr controlar sus poderes, utilizó los poderes de Allison para hechizar a Vanya durante años. Hasta que fue liberada por Leonard Peabody, y en última instancia, desencadenando el primer apocalipsis.

ALLISON PUEDE VOLVER A HABLAR

https://pbs.twimg.com/media/EcfvXzUWAAMyAEj?format=jpg&name=900x900

Cuando Vanya recuperó sus poderes, Allison intentó crear un rumor para que lo escuchase y lograse controlarlos. Sin embargo, Vany, enfurecida, le cortó la garganta con el arco de su violín. Parecía que había perdido la capacidad del habla, pero el tráiler de la 2ª temporada reveló que los ha recuperado, quizás curándose o quizás a causa del viaje en el tiempo.

CINCO NO HA TERMINADO SU TRABAJO CON LA COMISIÓN

https://pbs.twimg.com/media/Edn5lgBWoAIcvo_?format=png&name=medium

Cinco se pasó toda la 1ª temporada huyendo de Cha-Cha y Hazel, los dos asesinos y viajeros en el tiempo que trabajan para La Comisión. El joven es perseguido por la organización por no cumplir la misión de matar al presidente Kennedy, un tema que también será clave en los próximos episodios. La trama se complicará ahora que los Hargreeves han viajado atrás en el tiempo para detener el segundo apocalipsis, algo que La Comisión no aprueba.

CHA-CHA Y THE HANDLER HAN MUERTO

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20190221114031_1200.jpg

Aunque Hazel y Agnes siguen vivos, no se puede decir lo mismo de The Handler -que fue asesinado por el propio Hazel, ni de Cha-Cha, que fue devorada por las llamas del primer apocalipsis. También murieron el fiel mayordomo Pogo y la asistente robótica Mom, ambas víctimas de los poderes de Vanya.

LOS PODERES DE KLAUS SON CADA VEZ MÁS FUERTES

https://pbs.twimg.com/media/Edn5TAVXgAI8k_K?format=jpg&name=360x360

Klaus no sólo tiene la capacidad de hablar con los muertos, también puede hacerles corporeos de forma temporal. Para controlarlos, Klaus recurre a las drogas desde muy joven, ya que éstas anulan sus poderes. Tras morir durante un breve periodo de tiempo, ahora está sobrio, y ha descubierto que sus poderes son cada vez más fuertes. Si alcanza todo su potencial, podría llegar a resucitar a los fallecidos, incluso a su hermano Ben.

PROBLEMAS ENTRE LUTHER Y VANYA

https://pbs.twimg.com/media/Edn2V7QXkAUsHxx?format=png&name=360x360

Lo más probable es que Vanya no perdone jamás a Luther. Por culpa del "hombre de la Luna", el personaje de Ellen Page fue engañada, encerrada en una celda y obligada a revivir sus traumas infantiles. Es más, éstos son algunos motivos que desencadenaron el apocalipsis. Desde luego, muy contenta no debe estar.

REGINALD NO ERA HUMANO

https://twitter.com/UmbrellaAcad/status/1281341654767632386?s=20

Aunque la serie aún no lo ha especificado, en los cómics de The Umbrella Academy explica que Reginald Hargreeves es en realidad extraterrestre. Esto se refleja brevemente en el último episodio, cuando se le muestra en un planeta que no es la Tierra. Los hermanos, al menos por el momento, no lo saben. Pero es probable que lo descubran pronto.

¿MÁS NIÑOS CON SUPERPODERES?

https://pbs.twimg.com/media/EapTnTSX0AgzLaw?format=jpg&name=4096x4096

Aunque Reginald sólo logró salvar a siete de los 43 niños que nacieron a la vez con superpoderes, todavía quedan muchos otros que podrían seguir vivos. Muchos murieron, otros fueron dados en adopción. Pero ahora que los hermanos están en el pasado, es posible que no sean los únicos personajes con habilidades especiales.