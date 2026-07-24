The Morning Show, la serie Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, terminará con su quinta temporada

Jennifer Aniston y Reese Witherspoon regresarán como periodistas en la última entrega de The Morning Show - APPLE TV

MADRID, 24 Jul. (CulturaOcio) -

The Morning Show, serie protagonizada y producida por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon regresará en 2027 con una quinta y última temporada. La ficción de Apple TV, ganadora de los premios Emmy, SAG y Critics Choice, se encuentra actualmente en producción.

"Nos sentimos muy afortunados de haber tenido la oportunidad de contar historias que reflejan lo que ocurre en el mundo que nos rodea, con un toque de humor negro," afirma Aniston a través de un comunicado en el que agradece haber trabajado durante estos años con un elenco y equipo "increíblemente talentoso". Además, la protagonista de Friends destaca "la fortuna de construir su desenlace con total intención y de rendir homenaje a estos personajes de la manera que merecen".

Por su parte, Witherspoon, habla de su etapa como productora y protagonista de la serie como "uno de los mayores honores" de su vida, señalando además que The Morning Show es "mucho más que una historia sobre un magazín informativo". La actriz de En la cuerda floja describe la producción como una defensa de "la libertad de prensa" y el alto precio que los periodistas deben pagar por protegerla.

THE MORNING SHOW: EL PERIODISMO IMPORTA

The Morning Show, drama periodístico estrenado en 2019, narra "la caída libre de un informativo matutino a raíz de un escándalo, y su lucha por sobrevivir en una era en la que las noticias llegan en la palma de tu mano", según su sinópsis oficial. La serie plantea la situación en la que "las personas en las que confías demuestran ser deshonestas".

Junto a Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, el elenco principal incluye al dos veces ganador del Emmy Billy Crudup (Big Fish), Steve Carell (The Office), Mark Duplass (Backrooms), Néstor Carbonell (El caballero oscuro), Karen Pittman (The Americans), Nicole Beharie (Shame) y el ganador del Emmy Jon Hamm (Top Gun: Maverick). La quinta temporada sumará además a Jeff Daniels (Dos tontos muy tontos), Reneé Rapp (Chicas malas), Jesse Williams (La cabaña en el bosque), Sean Hayes (Ahora o nunca) y Lizzy Caplan (127 horas), entre otros.

Mimi Leder, productora ejecutiva y directora, confiesa que dar vida a esta serie ha sido el mayor "privilegio" de su carrera. La responsable de títulos como E.R.: Urgencias o Shameless destaca su deber de "decirle la verdad al poder para proteger, a toda costa, la libertad de prensa".