The Morning Show, renovada por una quinta temporada

MADRID, 17 Sep. (CulturaOcio) -

Este miércoles 17 de septiembre, la temporada 4 de The Morning Show ha arrancado su andadura en Apple TV+ con el estreno de su primer episodio. Horas antes, la plataforma ha anunciado que la exitosa serie protagonizada por Reese Witherspoon y Jennifer Aniston tendrá una quinta temporada.

"Estamos muy agradecidos a Apple TV+ y a los fans de todo el mundo que nos siguen cada semana, y estamos muy emocionados de que los espectadores vean la próxima temporada y las siguientes", afirmó el productor ejecutivo Michael Ellenberg, director ejecutivo de MediaRes, dando a entender que la temporada 5 no será el final de la serie.

La cuarta entrega de la serie se ambienta dos años después del final de la tercer temporada. A lo largo de diez episodios, que se emitiran semanalmente hasta el 19 de noviembre, la ficción muestra los efectos de la fusión UBA-NBN, abordando temas como la crisis del medio y la lucha de los periodistas por la verdad en plena era digital.

"Ha sido increíblemente gratificante ver que no solo entretiene, sino que también conecta con el público de todo el mundo", afirmó Matt Cherniss, director de programación de Apple TV+. "Gracias al extraordinario reparto y al equipo creativo, liderado por Jennifer, Reese, Charlotte y Mimi, The Morning Show sigue ofreciendo historias adictivas, entretenidas y provocadoras que a todos nos encantan", añadió Cherniss.

La temporada 4 de The Morning Show cuenta con las incorporaciones de Marion Cotillard, Jeremy Irons, Aaron Pierre, William Jackson Harper y Boyd Holbrook. Las ya mencionadas Aniston y Witherspoon, retoman sus personajes junto a Karen Pittman, Greta Lee, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Nicole Beharie y Jon Hamm.

"Con la fusión UBA-NBN completada, la redacción del programa debe lidiar con una nueva responsabilidad, motivos ocultos y la naturaleza esquiva de la verdad en un Estados Unidos polarizado. En un mundo plagado de deepfakes, teorías de la conspiración y encubrimientos corporativos, ¿en quién podemos confiar? ¿Y cómo podemos saber lo que es real?", reza la sinopsis oficial de la serie.

The Morning Show está capitaneada por la showrunner Charlotte Stoudt, quien también forma parte de la producción ejecutiva junto a Mimi Leder, que dirige la serie, Michael Ellenberg, Lindsey Springer, Lauren Neustadter, Witherspoon, Aniston, Kristin Hahn, Zander Lehmann y Micah Schraft.

Desde su estreno en 2019, la ficción protagonizada por Witherspoon y Aniston ha conseguido el respaldo de la crítica. Entre sus mayores logros destacan las dieciséis nominaciones a los Emmy por la tercera temporada en 2024. A pesar de ello, solo se hizo con el premio a mejor actor de reparto en una serie dramática para Billy Crudup.