The Mandalorian: El secreto de las galletas azules de Baby Yoda, revelado

Grogu comiendo galletas en The Mandalorian - DISNEY+

MADRID, 3 Dic. (CulturaOcio) -

La 2ª temporada de The Mandalorian está dejando muchos momentos memorables protagonizados por el simpático Baby Yoda, ahora ya conocido como Grogu, su verdadero nombre. Uno de los más divertidos es cuando el pequeño se obsesiona con unas galletas de color azul durante su primer día de escuela. Y ahora, gracias a Jon Favreau, cualquier fan puede hacerlas en casa.

El último episodio del canal de cocina de Binging With Babish ha estado dedicado a The Mandalorian, contando con la aparición especial de Favreau, director de Iron Man y creador de la serie de Disney+. En él, se explica la receta para hacer las célebres galletas de Baby Yoda, los macarons de color azul.

Además, el showrunner ha explicado cómo surgió la idea de las galletas azules. "Josh, nuestro maestro de prótesis y utilería, vino a nosotros y nos preguntó '¿cómo se tienen que ver éstas galletas?'", explica Favreau en el video. "Queríamos que fuesen azuladas, como si estuviesen hechas con leche azul. Y acabó horneando macarons para nosotros".

El cineasta continúa explicando a qué sabían los dulces, con un toque de frambuesa azul, y cómo rápidamente se hicieron muy populares en el set de The Mandalorian. También felicita al chef del programa, que en el video ofrece la escena tradicional de los macarons y una más simple para que cualquiera pueda hacer las célebres galletas de Grogu.

Binging With Babish es un programa de YouTube que suele recrear algunas de las comidas más emblemáticas de cine y televisión. Entre sus recetas destacan la hamburguesa Big Kahuna de Pulp Fiction y la marca registrada Naco de Kim Possible. Favreau, por su parte, tiene su propio programa de cocina basado en su película de 2014 Chef, The Chef Show, disponible en Netflix.

Los capítulos de la 2ª temporada de The Mandalorian se estrenan todos los viernes en Disney+