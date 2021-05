The Last Kingdom llegará a su final con su 5ª temporada en Netflix

MADRID, 2 May. (CulturaOcio) -

La épica historia de los pueblos sajones está entrando en su recta final. Tras cuatro exitosas temporadas The Last Kingdom -la adaptación de la saga de novelas del escritor Bernard Cornwell, The Saxon Stories- se despedirá de sus fans con la 5ª temporada, poniendo fin a la serie que comenzó hace seis años en la BBC.

Según informa Deadline, Netflix y la productora Carnival Films han confirmado que la temporada 5 de The Last Kingdon será la última. Actualmente, la serie está en pleno rodaje en Hungría, y el medio informa que contará con un total de 10 episodios.

La temporada final adaptará los libros 9 y 10 de la saga literaria de Cornwell, que consta de un total de trece volúmenes, y concluirá la historia de Uhtred de Bebbanburg (Alexander Dreymon), un guerrero nacido sajón pero criado como danés, en la Inglaterra de los siglos IX y X.

"Con una base de fans tan leal, estamos emocionados por la oportunidad de brindarles a los espectadores un nuevo episodio en la búsqueda épica de Uhtred, donde no todos sobreviven", dijo el productor de The Last Kingdom, Nigel Merchant. "Interpretar a Uhtred durante 5 temporadas ha sido un viaje maravilloso", agregó el protagonista de la serie, Alexander Dreymon.

La quinta y última temporada no tiene fecha de estreno prevista, pero se espera que llegue a Netflix a finales de 2021 o comienzos de 2022.