The Last Kingdom tendrá 5ª temporada

Imagen de la serie The Last Kingdom

Imagen de la serie The Last Kingdom - NETFLIX

MADRID, 7 Jul. (CulturaOcio) -

Ya es oficial. Netflix ha puesto en marcha la 5ª temporada de The Last Kingdom, la exitosa adaptación de las novelas de Bernard Cornwell, The Saxon Stories, que en ésta ocasión adaptará los volúmenes noveno y décimo de la saga, titulados The Warriors of the Storm y The Flame Bearer.

The Last Kingdom narra las aventuras de Uhtred de Bebbanburg (Alexander Dreymon), un guerrero nacido en Sajonia pero criado como danés en la Inglaterra de los siglos IX y X. La cuenta oficial de la serie en Twitter ha anunciado la noticia con un video en el que aparecen sus protagonistas en una reunión virtual.

"Es bueno saber que estamos listos para zarpar. ¡Todo el mundo a bordo del party bus!", escribieron junto al video en el que aparecen los miembros del reparto celebrando la noticia de una 5ª temporada.

It’s so good to know we’re good to go. All aboard the party bus! #Season5 #TheLastKingdom pic.twitter.com/OLzOH5Fckx — The Last Kingdom (@TheLastKingdom) July 7, 2020

Los nuevos episodios continuarán la trama donde se quedó en la anterior temporada, con Uhtred acusado de entrenar al hijo del rey Eduardo, Aethelstan, como guerrero. Sin embargo, el protagonista pronto descubrirá que el destino tiene planes más ambiciosos para él, aunque para alcanzarlos tenga que hacer frente a su mayor enemigo.

"Estamos realmente orgullosos de que The Last Kingdom siga entreteniendo al público de todo el mundo", dijo el productor ejecutivo de la serie, Nigel Marchant. "Hubo una respuesta tremenda con la última temporada por parte del público, así que estamos encantados de que vuelva con una 5ª temporada en Netflix".

Por el momento, Netflix no ha anunciado una fecha de estreno para la 5ª, y posiblemente última, temporada de The Last Kingdom, que posiblemente llegue en algún momento de 2022, dos años después del estreno de la temporada 4.