The Kollective, serie de los creadores de El monstruo de Florencia y Gomorra, ya tiene fecha en AMC+

The Kollective, la serie sobre periodismo de investigación, ya tiene fecha en AMC+ - AMC+

MADRID, 31 Oct. (CulturaOcio) -

The Kollective, la serie creada por Leonardo Fasoli y Maddalena Ravagli, creadores de El monstruo de Florencia, llegará a AMC+ el próximo jueves 6 de noviembre. La ficción sigue a un grupo de periodistas de investigación que luchan por la verdad en plena era de la manipulación informativa.

La serie sigue a una organización formada por jóvenes periodistas que investigan crímenes silenciados por gobiernos y corporaciones. El punto de partida es la extraña muerte de uno de sus miembros durante una misión en el Congo. A partir de entonces, los protagonistas descubrirán una red global de corrupción que amenaza con alterar el equilibrio político internacional.

La producción está inspirada en la organización real de periodismo de investigación, Bellingcat. Los protagonistas de The Kollective son un grupo de jóvenes impulsados por la convicción de que la verdad puede cambiar el destino de millones de personas, aunque el coste personal sea irreparable.

El reparto de la serie está encabezado por Natascha McElhone (El show de Truman), Céline Buckens (Talamasca: La orden secreta), Felix Mayr (Megalodón 2), Grégory Montel (Call My Agent), Gregg Sulkin (Marvel's Runaways), Martha Canga Antonio (Lupin) y Gijs Blom (Carta al rey).

El dúo formado por Leonardo Fasoli y Maddalena Ravagli es conocido por haber participado en proyectos como Gomorra, la serie basada en el libro de Robeto Saviano o, más recientemente, El Monstruo de Florencia, la ficción de Netflix sobre uno de los asesinos en serie más famosos de toda Italia.