La historia real de El Monstruo de Florencia de Netflix: ¿Quién fue y a cuántas personas asesinó? - NETFLIX

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Netflix El Monstruo de Florencia, una miniserie documental sobre el que probablemente sea el asesino en serie más conocido de Italia del último siglo. Creada por Leonardo Fasoli y Stefano Sollima, la ficción nada tiene que ver con la antología de Ryan Murphy Monstruos, aunque, como esta, se centra en la figura de un criminal real.

El Monstruo de Florencia fue un asesino en serie que actuó en la provincia italiana que le dio su apodo entre 1968 y 1985. Su 'modus operandi' incluía atacar específicamente a parejas jóvenes, normalmente en tranquilas carreteras rurales o zonas boscosas, los sábados por la noche, entre las 10 y las 12 horas y en muchas ocasiones coincidiendo con una luna nueva y, por lo tanto, al abrigo de una mayor oscuridad.

Se cree que en todos sus crímenes el Monstruo usó el mismo arma, una pistola calibre 22, aunque en varios casos también apuñaló a sus víctimas. Algunas de las mujeres fueron mutiladas.

Se atribuye al Monstruo de Florencia el asesinato de 16 personas, es decir, ocho parejas, de entre los 18 y los 36 años de edad. Aunque el asesino nunca fue oficialmente capturado y su identidad sigue siendo un misterio, varios hombres fueron considerados sospechosos en su día, e incluso juzgados, llegando a cumplir condena.

En todo caso, de haber quedado impune y en libertad, muchos historiadores señalan que el Monstruo de Florencia ya habría fallecido a día de hoy.

"El Monstruo de Florencia no es solo un caso judicial sin resolver, sino un misterio que marca nuestra relación con el dolor, el miedo y el silencio", expuso Sollima en declaraciones a Variety. "Las parejas asesinadas, los horrores perpetrados contra mujeres jóvenes, nunca comprendidos del todo, son una herida que ha permanecido abierta durante demasiado tiempo. La historia de una sombra que nunca ha desaparecido", añadió.