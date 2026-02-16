El agente secreto deja sin premio a Sirat en los Independent Spirit que coronan a Sueños de trenes y Adolescencia

El agente secreto deja sin premio a Sirat en los Independent Spirit - CONTACTO

MADRID, 16 Feb. (CulturaOcio) -

La película Sueños de trenes y la serie Adolescencia, ambas de Netflix, han sido las grandes triunfadoras en la 41.ª edición de los Independent Spirit Awards, los galardones que reconocen lo mejor del año en el circuito independiente premiando producciones con un presupuesto que no supere los 30 millones de dólares. Una ceremonia que se celebró en la madrugada del 16 de febrero y en la que la cinta brasileña El agente secreto volvió a dejar sin premio a la española Sirat en la categoría de mejor película internacional.

En el bloque cinematográfico, la gran triunfadora fue Sueños de trenes, que se alzó con la estatuilla a mejor película y se convirtió en el filme más premiado de la noche con tres galardones. Su director, Clint Bentley, se impuso en mejor dirección, mientras que Adolpho Veloso ganó mejor fotografía por su trabajo en esta adaptación de la novela de Denis Johnson, protagonizada por Joel Edgerton y Felicity Jones y ambientada en el Oeste estadounidense de comienzos del siglo XX.

Los reconocimientos al libreto recayeron en Eva Victor, vencedora de mejor guion por Sorry, Baby, y en Alex Russell, que obtuvo mejor primer guion por Lurker. La película de Russell redondeó su paso por la gala al alzarse también con el premio a mejor ópera prima, confirmándose como uno de los descubrimientos del año dentro del panorama independiente.

En cuanto a las categorías interpretativas, neutras en términos de género desde 2023, Rose Byrne ganó mejor interpretación protagonista por Si pudiera, te daría una patada, mientras que Naomi Ackie se llevó mejor interpretación de reparto por Sorry, Baby. Por su parte, Kayo Martin fue distinguido con el premio a mejor interpretación revelación por su trabajo en La plaga.

En mejor película internacional, la victoria fue para El agente secreto, el thriller político de Kleber Mendonça Filho ambientado en el Brasil de los años setenta. Ese triunfo dejó de nuevo a las puertas a Sirat, que competía como representante española en el mismo apartado. Ambos títulos volverán a medirse en los Oscar 2026, donde están nominadas a mejor película internacional junto a Un simple accidente, Valor sentimental y La voz de Hind Rajab.

En televisión, Adolescencia reforzó su dominio en esta temporada de premios al alzarse con el premio a mejor nueva serie de ficción y sumar dos galardones para sus actores. Erin Doherty ganó mejor interpretación de reparto en una nueva serie de ficción y Owen Cooper mejor interpretación revelación en una nueva serie de ficción. El mismísimo Pee-wee se impuso como mejor nueva serie de no ficción o documental.

Esta es la lista completa de ganadores de la 41.ª edición de los Film Independent Spirit Awards:

MEJOR PELÍCULA

Sueños de trenes, de Clint Bentley

MEJOR ÓPERA PRIMA

Lurker, de Alex Russell

MEJOR DIRECCIÓN

Clint Bentley, por Sueños de trenes

MEJOR GUION

Eva Victor, por Sorry, Baby

MEJOR PRIMER GUION

Alex Russell, por Lurker

MEJOR INTERPRETACIÓN PROTAGONISTA

Rose Byrne, por Si pudiera, te daría una patada

MEJOR INTERPRETACIÓN DE REPARTO

Naomi Ackie, por Sorry, Baby

MEJOR INTERPRETACIÓN REVELACIÓN

Kayo Martin, por La plaga

MEJOR FOTOGRAFÍA

Adolpho Veloso, por Sueños de trenes

MEJOR MONTAJE

The Testament of Ann Lee (Sofía Subercaseaux)

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho

PREMIO ROBERT ALTMAN

La larga marcha, de Francis Lawrence

MEJOR DOCUMENTAL

La vecina perfecta, de Geeta Gandbhir

PREMIO AL PRODUCTOR

Tony Yang (GANADOR)

PREMIO JOHN CASSAVETES

Esta isla, de Cristian Carretero y Lorraine Jones Molina

PREMIO ALGUIEN A QUIEN SEGUIR

Tatti Ribeiro, por Valentina

PREMIO MÁS REAL QUE LA FICCIÓN

Rajee Samarasinghe, por Your Touch Makes Others Invisible

MEJOR NUEVA SERIE DE NO FICCIÓN O DOCUMENTAL

El mismísimo Pee-Wee

MEJOR NUEVA SERIE DE FICCIÓN

Adolescencia

MEJOR INTERPRETACIÓN PROTAGONISTA EN UNA NUEVA SERIE DE FICCIÓN

Stephen Graham, por Adolescencia (GANADOR)

MEJOR INTERPRETACIÓN DE REPARTO EN UNA NUEVA SERIE DE FICCIÓN

Erin Doherty, por Adolescencia

MEJOR INTERPRETACIÓN REVELACIÓN EN UNA NUEVA SERIE DE FICCIÓN

Owen Cooper, por Adolescencia (GANADOR)

MEJOR REPARTO CORAL EN UNA NUEVA SERIE DE FICCIÓN

El gran guerrero (GANADORA)