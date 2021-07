El final de la temporada 7 de The Flash, explicado: Así afecta el regreso de SPOILER al futuro del CWverse

Archivo - Imagen de la nueva temporada de The Flash



MADRID, 21 Jul.

La temporada 7 de The Flash ha llegado a su fin. La entrega resolvió la guerra Godspeed, rescatando del pasado a algunas caras conocidas. Además de cerrar la trama de la séptima temporada, el último episodio preparó el terreno de cara a la ya confirmada octava entrega.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La única forma de evitar que los clones de Godspeed aterrorizaran a Central City era que Barry le diera a August lo que pedía. Después de que la familia Flash tratara de detener a los clones, Barry terminó dándole a August lo que quería, pero Godspeed no cumplió su promesa. Si bien August consiguió velocidad en su sistema, Barry e Iris pusieron en marcha el plan B para detener al velocista: usar la Fuerza de velocidad negativa.

Mientras Barry y Godspeed se enfrentaban, Eobard Thawne, también conocido como Reverse-Flash, resurge. A diferencia de sus encuentros pasados, The Flash y Reverse-Flash tienen que dejar de lado sus diferencias para luchar juntos contra Godspeed. Thawne crea un arma similar a un sable de luz y finalmente apuñala a Godspeed, quien sobrevive pero es encerrado en Iron Heights, poniendo fin a la Guerra Civil.

EL FUTURO DEL CWVERSO

Si bien Nora y Bart West-Allen estuvieron presentes en la renovación de votos de sus padres, el final de la temporada 7 fueambiguo sobre el futuro de XS e Impulse. Tras la derrota de Godspeed, 2049 ahora es técnicamente seguro de nuevo, pero el futuro también será diferente ya que se evitó la muerte de Jay Garrick.

La temporada 7 terminó con la ceremonia de renovación de votos de Iris y Barry con sus hijos presentes. Dado que no había indicios de que XS e Impulse estuvieran planeando regresar a 2049 de inmediato, es posible que estén de vuelta en la temporada 8. Además, algunos rumores apuntan a que, tras el final de The Flash, XS e Impulse podrían protagonizar su propio spin-off, siendo la temporada 8 la excusa para presentar la historia de la nueva producción.

¿VOLVERÁ REVERSE-FLASH?

A pesar de que se unieron para derrotar a Godspeed, la guerra entre Reverse-Flash y The Flash no parece que vaya a llegar a su fin. Aunque Barry logró vencer a Eobard, The Flash aparentemente dejó la puerta abierta para que Reverse-Flash regrese como villano.

Los rumores apuntan a que el final de The Flash podría estar cerca, ya que Arrow terminó después de ocho temporadas. Por tanto, tendría sentido que Reverse-Flash regresara como una de las amenazas finales de la serie. Desde el inicio la serie ha dejado en claro que Eobard siempre jugará un papel crucial en la vida de Barry como su mayor rival, convirtiéndolo en el perfecto némesis final.